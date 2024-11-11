РФ атакувала Миколаїв та Запоріжжя — загинуло 6 людей

Війська РФ вночі 11 листопада атакували Миколаїв та Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад 20 отримали поранення.

Що відомо про атаку РФ на Миколаїв

Як зазначається, по Миколаєву росіяни завдали ударів дронами. Пʼять людей загинули, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу.

У поліції уточнили, що внаслідок влучань загинули четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку.

Загарбники атакували Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136".

Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому та приватному будинку — їх оперативно загасили.

Фото — ДСНС

Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання, — повідомив Кім. Поширити

У Запоріжжі загинула одна людина внаслідок атаки РФ

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, по Запоріжжю росіяни завдали трьох авіаударів.

Станом на 07:22 відомо про одного загиблого та 21 пораненого. З них вісім потрапили до лікарні. Серед поранених хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років.