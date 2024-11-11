РФ атакувала Миколаїв та Запоріжжя — загинуло 6 людей

Війська РФ вночі 11 листопада атакували Миколаїв та Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад 20 отримали поранення.
Головні тези:
- Вночі 11 листопада війська РФ здійснили атаку на Миколаїв та Запоріжжя, в результаті загинули 6 людей, а понад 20 отримали поранення.
- У Миколаєві росіяни використовували дрони для ударів, що призвело до загибелі п'ятеро людей та руйнування будинків.
- Національні служби оперативно реагували на пожежі, які виникли внаслідок атаки, та вдалося їх загасити.
- В Запоріжжі також відбулися авіаудари з боку РФ, що призвели до загибелі 1 людини та поранення 21 особи.
- Після атак в обох містах зруйновано будинки, пошкоджено автомобілі та інфраструктуру, що спричинило серйозні матеріальні збитки.
Що відомо про атаку РФ на Миколаїв
Як зазначається, по Миколаєву росіяни завдали ударів дронами. Пʼять людей загинули, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу.
У поліції уточнили, що внаслідок влучань загинули четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку.
Загарбники атакували Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136".
Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому та приватному будинку — їх оперативно загасили.
У Запоріжжі загинула одна людина внаслідок атаки РФ
Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, по Запоріжжю росіяни завдали трьох авіаударів.
Станом на 07:22 відомо про одного загиблого та 21 пораненого. З них вісім потрапили до лікарні. Серед поранених хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років.
Також внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.
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