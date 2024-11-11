РФ атаковала Николаев и Запорожье — погибли 6 человек

Войска РФ ночью 11 ноября атаковали Николаев и Запорожье. В результате атаки погибли шесть человек, еще более 20 получили ранения.

Что известно об атаке РФ на Николаев

Как отмечается, по Николаеву россияне нанесли удары дронами. Пять человек погибли, одна женщина получила острую реакцию на стресс, она госпитализирована в медицинское учреждение.

В полиции уточнили, что в результате попаданий погибли четверо жителей частного дома (трое женщин и мужчина) и житель многоквартирного дома.

Захватчики атаковали Николаев дронами типа "Shahed-131/136".

В результате атаки возникли пожары в многоэтажном и частном доме — их оперативно потушили.

Фото — ГСЧС

Один частный дом разрушен, несколько поврежден, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключение от теплоснабжения и газоснабжения, — сообщил Ким. Поделиться

В Запорожье погиб один человек в результате атаки РФ

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, по Запорожье россияне нанесли трех авиаударов.

По состоянию на 07:22 известно об одном погибшем и 21 раненом . Из них восемь попали в больницу. Среди раненых мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет.