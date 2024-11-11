РФ атаковала Николаев и Запорожье — погибли 6 человек

Войска РФ ночью 11 ноября атаковали Николаев и Запорожье. В результате атаки погибли шесть человек, еще более 20 получили ранения.
Главные тезисы
- Атака войск РФ на Николаев и Запорожье привела к гибели 6 человек и ранению более 20 человек.
- Российские военные использовали дроны и авиаудары, разрушив дома, автомобили и инфраструктуру в обоих городах.
- Национальные службы оперативно реагировали на пожары, возникшие в результате атаки, и оказали помощь пострадавшим.
- Подробности ударов по Николаеву включают гибель 5 человек и разрушение жилых домов. В Запорожье погиб 1 человек и пострадали 21 человек.
- Атака спровоцировала серьезный материальный ущерб, включая разрушение домов, повреждение автомобилей, отключение от теплоснабжения и газоснабжения в городах.
Что известно об атаке РФ на Николаев
Как отмечается, по Николаеву россияне нанесли удары дронами. Пять человек погибли, одна женщина получила острую реакцию на стресс, она госпитализирована в медицинское учреждение.
В полиции уточнили, что в результате попаданий погибли четверо жителей частного дома (трое женщин и мужчина) и житель многоквартирного дома.
Захватчики атаковали Николаев дронами типа "Shahed-131/136".
В результате атаки возникли пожары в многоэтажном и частном доме — их оперативно потушили.
В Запорожье погиб один человек в результате атаки РФ
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, по Запорожье россияне нанесли трех авиаударов.
По состоянию на 07:22 известно об одном погибшем и 21 раненом . Из них восемь попали в больницу. Среди раненых мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет.
Также в результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.
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