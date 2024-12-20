Армия РФ атаковала Запорожье и Харьков дронами — есть пострадавшие

Вечером 20 декабря Россия запустила шахеды по Украине. В Харькове и Запорожье есть разрушения и пострадавшие.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Харьков и Запорожье дронами, что привело к разрушениям и пострадавшим среди местного населения.
- В Харькове и Запорожье произошли атаки дронами, результатом которых стали пожары и ранения жителей.
- Атака FPV-дрона на Запорожье привела к ранениям 12-летнего мальчика и женщины.
Россия атаковала Харьков: что известно
В результате попадания российского ударного беспилотника по жилой многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По информации мэра, удар пришелся между первым и вторым этажами многоэтажки. Вспыхнул пожар.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в 9-этажное здание.
На месте возник пожар. Есть разрушение первых двух этажей. Все службы работают над ликвидацией последствий.
По словам чиновника, есть два обращения относительно острой реакции на стресс — медики оказали помощь на месте. Вскоре информацию о двух пострадавших подтвердил Терехов.
Армия РФ попала шахедом в многоэтажку в Запорожье
Враг атаковал Запорожье и прифронтовые общины дронами, возник пожар. Ранения получил мужчина.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
В некоторых районах Запорожья слышны вражеские дроны, а также работа ПВО.
В результате атаки FPV-дрона ранен 59-летний житель Новоданиловки. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован», — впоследствии написал Федоров.
Позже стало известно, что в Запорожье в результате атаки дронов РФ получили ранения 12-летний мальчик и женщина.
Взрывной волной и обломками частично выбиты окна в девятиэтажке.
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