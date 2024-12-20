Армия РФ атаковала Запорожье и Харьков дронами — есть пострадавшие

Вечером 20 декабря Россия запустила шахеды по Украине. В Харькове и Запорожье есть разрушения и пострадавшие.

Россия атаковала Харьков: что известно

В результате попадания российского ударного беспилотника по жилой многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Удар "Шахедом" по жилому дому в Салтовском районе города. Поделиться

По информации мэра, удар пришелся между первым и вторым этажами многоэтажки. Вспыхнул пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в 9-этажное здание.

На месте возник пожар. Есть разрушение первых двух этажей. Все службы работают над ликвидацией последствий.

По словам чиновника, есть два обращения относительно острой реакции на стресс — медики оказали помощь на месте. Вскоре информацию о двух пострадавших подтвердил Терехов.

Армия РФ попала шахедом в многоэтажку в Запорожье

Враг атаковал Запорожье и прифронтовые общины дронами, возник пожар. Ранения получил мужчина.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

В результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар. На место выехала бригада скорой помощи. Поделиться

В некоторых районах Запорожья слышны вражеские дроны, а также работа ПВО.

В результате атаки FPV-дрона ранен 59-летний житель Новоданиловки. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован», — впоследствии написал Федоров.

Позже стало известно, что в Запорожье в результате атаки дронов РФ получили ранения 12-летний мальчик и женщина.

Взрывной волной и обломками частично выбиты окна в девятиэтажке.