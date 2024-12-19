Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
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Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине — есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Шевченково
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Число погибших в результате российского удара 19 декабря по поселку Шевченково Купянского района Харьковщины возросло до трех.

Главные тезисы

  • Российский ракетный удар по Харьковщине привел к гибели трех гражданских лиц и ранению трех других.
  • Повреждены более десяти частных домов, заборы и гаражи в результате ракетной атаки РФ.
  • Установлен факт использования ракеты “Искандер-М” во время атаки на мирных жителей в поселке Шевченково.

Россия атаковала Харьковщину: трое погибших

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Уже трое погибших в Шевченково. Россияне унесли жизни двух женщин — 67 и 65 лет и 33-летнего мужчины.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, удар по Шевченковскому войску РФ нанесли около 15:00.

По предварительным данным специалистов взрывотехнического управления, россияне применили против гражданских жителей ракету "Искандер-М".

Помимо трех погибших, есть трое раненых.

Шевченково

По состоянию на 16:55 известно о шести пострадавших. Одна гражданская женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Еще одна женщина скончалась при транспортировке в медицинское учреждение, также смертельные травмы получил гражданский мужчина. Еще трое гражданских жителей поселка, среди которых две женщины и один мужчина, получили ранения.

В результате атаки войск РФ повреждено более десяти частных жилых домов, забора, гаражи.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара РФ

В результате ракетного удара РФ, нанесенного утром 25 ноября по Харькову, пострадали 25 человек.

За медицинской помощью обратились две женщины. Следовательно, количество пострадавших возросло до 25 человек.

По предварительным данным, удар Россия нанесла с ЗРК С-400.

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