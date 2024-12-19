Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине — есть погибшие и раненые

Число погибших в результате российского удара 19 декабря по поселку Шевченково Купянского района Харьковщины возросло до трех.
Главные тезисы
- Российский ракетный удар по Харьковщине привел к гибели трех гражданских лиц и ранению трех других.
- Повреждены более десяти частных домов, заборы и гаражи в результате ракетной атаки РФ.
- Установлен факт использования ракеты “Искандер-М” во время атаки на мирных жителей в поселке Шевченково.
Россия атаковала Харьковщину: трое погибших
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, удар по Шевченковскому войску РФ нанесли около 15:00.
По предварительным данным специалистов взрывотехнического управления, россияне применили против гражданских жителей ракету "Искандер-М".
Помимо трех погибших, есть трое раненых.
В результате атаки войск РФ повреждено более десяти частных жилых домов, забора, гаражи.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара РФ
В результате ракетного удара РФ, нанесенного утром 25 ноября по Харькову, пострадали 25 человек.
По предварительным данным, удар Россия нанесла с ЗРК С-400.
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