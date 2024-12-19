Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине — есть погибшие и раненые

По состоянию на 16:55 известно о шести пострадавших. Одна гражданская женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Еще одна женщина скончалась при транспортировке в медицинское учреждение, также смертельные травмы получил гражданский мужчина. Еще трое гражданских жителей поселка, среди которых две женщины и один мужчина, получили ранения.