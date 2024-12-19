Армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині — є загиблі та поранені

Кількість загиблих унаслідок російського удару 19 грудня по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківщини зросла до трьох.
Головні тези:
- Ракетний удар РФ по Харківщині призвів до загибелі трьох цивільних осіб та поранення трьох інших.
- Російські сили використали ракету “Іскандер-М” проти цивільних жителів села Шевченкове.
- Серед пошкоджених об'єктів — понад десять приватних будинків, паркани та гаражі.
Росія атакувала Харківщину: троє загиблих
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області, удару по Шевченковому війська РФ завдали близько 15:00.
За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, росіяни застосували проти цивільних жителів ракету “Іскандер-М”.
Крім трьох загиблих, є троє поранених.
Внаслідок атаки військ РФ пошкоджено понад десять приватних житлових будинків, паркани, гаражі.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Унаслідок ракетного удару РФ, завданого вранці 25 листопада по Харкову, постраждало 25 людей.
За попередніми даними, удару Росія завдала із ЗРК С-400.
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