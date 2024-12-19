Армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині — є загиблі та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Шевченкове

Кількість загиблих унаслідок російського удару 19 грудня по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківщини зросла до трьох.

Головні тези:

  • Ракетний удар РФ по Харківщині призвів до загибелі трьох цивільних осіб та поранення трьох інших.
  • Російські сили використали ракету “Іскандер-М” проти цивільних жителів села Шевченкове.
  • Серед пошкоджених об'єктів — понад десять приватних будинків, паркани та гаражі.

Росія атакувала Харківщину: троє загиблих

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вже троє загиблих у Шевченковому. Росіяни забрали життя двох жінок — 67 і 65 років та 33-річного чоловіка.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

За інформацією ГУ Нацполіції в Харківській області, удару по Шевченковому війська РФ завдали близько 15:00.

За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, росіяни застосували проти цивільних жителів ракету “Іскандер-М”.

Крім трьох загиблих, є троє поранених.

Шевченкове

Станом на 16:55 відомо про шістьох постраждалих. Одна цивільна жінка дістала несумісні з життям травми. Ще одна жінка померла під час транспортування до медичного закладу, також смертельні травми отримав цивільний чоловік. Ще троє цивільних мешканців селища, серед яких дві жінки та один чоловік, дістали поранення.

Внаслідок атаки військ РФ пошкоджено понад десять приватних житлових будинків, паркани, гаражі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ

Унаслідок ракетного удару РФ, завданого вранці 25 листопада по Харкову, постраждало 25 людей.

За медичною допомогою звернулись ще дві жінки. Отже, кількість постраждалих зросла до 25 людей.

За попередніми даними, удару Росія завдала із ЗРК С-400.

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