Армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині — є загиблі та поранені

Станом на 16:55 відомо про шістьох постраждалих. Одна цивільна жінка дістала несумісні з життям травми. Ще одна жінка померла під час транспортування до медичного закладу, також смертельні травми отримав цивільний чоловік. Ще троє цивільних мешканців селища, серед яких дві жінки та один чоловік, дістали поранення.