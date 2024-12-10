РФ атакувала ракетами Златопіль на Харківщині — постраждало 10 людей

10 грудня російська армія двічі атакувала ракетами місто Златопіль на Харківщині. Зокрема окупанти влучили біля банківської установи, пошкоджено адміністративну будівлю, 10 людей постраждали.
Головні тези:
- Російська армія атакувала місто Златопіль на Харківщині ракетами, що призвело до 10 постраждалих
- Окупанти влучили біля банківської установи та пошкодили адміністративну будівлю та цивільні авто
- Голова Харківської ОВА повідомив про 10 постраждалих в результаті двох ракетних ударів по місту Златопіль
- Ситуація у Харківській області складна: ворожі обстріли призвели до пошкоджень будівель та евакуації мешканців
- Українські підрозділи на Харківщині відбили п'ять штурмів терористів та залишаються на обороні від ворожих атак
Росія атакувала ракетами Харківщину
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по місту Златопіль Лозівського району
За його словами, влучання зафіксували біля банківської установи, пошкоджені інші нежитлові будівлі, цивільні авто.
Згодом Синєгубов уточнив що внаслідок двох обстрілів по місту Златопіль постраждали 10 людей.
Зазначається, що внаслідок повторного ракетного удару ще дві жінки отримали травми, вони були госпіталізовані до медичного закладу.
Повторний обстріл пошкодив адміністративну будівлю.
Серед постраждалих двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років. Вісім людей госпіталізовані.
Що відомо про ситуацію у Харківській області
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 10 грудня в області:
Богодухівський р-н, Валківська ТГ, с. Різдвяне, проти ворожого БПЛА спрацювали сили ППО.
Куп'янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджено будинок.
Куп'янський р-н, Куп'янський ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.
На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Глибокого та Вовчанська.
Сім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Лозової та Загризового, два боєзіткнення досі тривають.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 58 людей.
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