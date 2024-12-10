РФ атаковала ракетами Златополь в Харьковской области — пострадали 10 человек

10 декабря российская армия дважды атаковала ракетами город Златополь Харьковской области. В частности, кафиры попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание, 10 человек пострадали.

Россия атаковала ракетами Харьковщину

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по городу Златополь Лозовского района.

По его словам, попадание зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские автомобили.

Число пострадавших увеличилось до восьми человек. Зафиксированы повторные удары, — написал глава ОВА. Поделиться

Впоследствии Синегубов уточнил, что в результате двух обстрелов по городу Златополь пострадали 10 человек.

Отмечается, что в результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы, они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Повторные обстрелы повредили административное здание.

Среди пострадавших двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 10 декабря в области:

Богодуховский р-н, Валковская ТГ, с. Рождественское против вражеского БПЛА сработали силы ПВО.

Купянский р-н, Дворичанская ТГ, с. Кутковка. В результате вражеского обстрела поврежден дом.

Купянский р-н, Купянский ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела разрушен дом.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в Глубоком и Волчанске.

Семь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Лозовой и Загрызового, два боестолкновения до сих пор продолжаются.