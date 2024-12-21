Армія РФ скинула КАБи на онкодиспансер у Херсоні

Уночі 21 грудня російські загарбники завдали удару по медичному закладу в Херсоні з авіації, скинувши одразу два КАБи.
Головні тези:
- Олександр Прокудін повідомив, що ні пацієнти, ні медичний персонал не постраждали в результаті атаки на медичний заклад.
- Під час атаки 21 грудня російські загарбники здійснили запуск зенітної керованої ракети С-400 та понад 100 дронів.
Росія продовжує тероризувати Херсон
Про останню атаку ворога розповів глава Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
За його словами, пацієнти та медичний персонал не постраждали.
Попри це, вказано, що будівля онкодиспансеру зазнала значних руйнувань.
Атака РФ на Україну 21 грудня — деталі
Починаючи з 19:00 20 грудня російські загарбники здійснили пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини (за попередніми даними, без наслідків).
Також повідомляється, що ворог здійснив атаку 113-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.
До повітряного бою залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
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