Армія РФ скинула КАБи на онкодиспансер у Херсоні

Уночі 21 грудня російські загарбники завдали удару по медичному закладу в Херсоні з авіації, скинувши одразу два КАБи.

Росія продовжує тероризувати Херсон

Про останню атаку ворога розповів глава Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Так зараз виглядає онкодиспансер у Херсоні. Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу з авіації, випустивши два КАБи. Олександр Прокудін Глава Херсонської ОДА

Фото: facebook.com/alexandr.prokudin

За його словами, пацієнти та медичний персонал не постраждали.

Попри це, вказано, що будівля онкодиспансеру зазнала значних руйнувань.

Фото: facebook.com/alexandr.prokudin

Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя, — наголосив Олександр Прокудін. Поширити

Фото: facebook.com/alexandr.prokudin

Атака РФ на Україну 21 грудня — деталі

Починаючи з 19:00 20 грудня російські загарбники здійснили пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини (за попередніми даними, без наслідків).

Також повідомляється, що ворог здійснив атаку 113-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

До повітряного бою залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Поширити

Окрім того, наголошується, що 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.