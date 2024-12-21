Сили оборони відбили понад 200 атак армії РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони відбили понад 200 атак армії РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ
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За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові протягом доби більше 200 разів вступали у бій з підрозділами окупаційної армії РФ та знищили 3 ворожі пункти управління дронами.

Головні тези:

  • Протягом доби українські військові провели 200 бойових зіткнень з підрозділами армії РФ на фронті.
  • Зафіксовано успішне відбиття ворожих атак на різних напрямках, зокрема на Харківщині, Донеччині та інших областях.
  • Загальні втрати армії РФ включають близько 772 тис осіб, а також значну кількість важкої техніки та озброєння.

Що відбувається на фронті

У зведенні Генштабу зазначається, що протягом доби зафіксовано 211 боєзіткнень.

На Харківщині українські військові відбили одну атаку російських окупантів в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог 11 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині Сили оборони зупинили 16 ворожих атак в районах Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу.

У напрямку Краматорська російські окупанти 6 разів безуспішно атакували у районі населеного пункту Часів Яр.

У напрямку Торецька ворог 11 разів безуспішно намагався вклинитись в оборону ЗСУ поблизу самого Торецька та Леонідівки.

У напрямку Покровська українськими військовими відбито 46 атак російських окупантів неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка.

У напрямку Курахового злочинна армія РФ 24 рази безуспішно намагалась прорвати оборону ЗСУ в районі Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового, Дачного, Дальнього, Костянтинопольського та Костянтинопіля.

Тридцять шість разів окупанти атакували в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки.

У Запорізькій області Силами оборони відбито 1 ворожу атаку в районі Малої Токмачки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області протягом доби відбито 4 ворожі атаки.

У Курській області відбито 50 спроб атак російських окупантів.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ

  • Особового складу — близько 772 тис 280 (+1 тис 860) осіб / persons,

  • танків — 9 тис 594 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 19 тис 841 (+18) од,

  • артилерійських систем — 21 тис 252 (+32) од,

  • РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

  • засоби ППО — 1 тис 27 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 тис 685 (+85),

  • крилаті ракети — 2 тис 947 (+4),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 891 (+98) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 662 (+0)

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