За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові протягом доби більше 200 разів вступали у бій з підрозділами окупаційної армії РФ та знищили 3 ворожі пункти управління дронами.
Головні тези:
- Протягом доби українські військові провели 200 бойових зіткнень з підрозділами армії РФ на фронті.
- Зафіксовано успішне відбиття ворожих атак на різних напрямках, зокрема на Харківщині, Донеччині та інших областях.
- Загальні втрати армії РФ включають близько 772 тис осіб, а також значну кількість важкої техніки та озброєння.
Що відбувається на фронті
У зведенні Генштабу зазначається, що протягом доби зафіксовано 211 боєзіткнень.
На Харківщині українські військові відбили одну атаку російських окупантів в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська ворог 11 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.
У напрямку Лимана на Донеччині Сили оборони зупинили 16 ворожих атак в районах Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу.
У напрямку Краматорська російські окупанти 6 разів безуспішно атакували у районі населеного пункту Часів Яр.
У напрямку Торецька ворог 11 разів безуспішно намагався вклинитись в оборону ЗСУ поблизу самого Торецька та Леонідівки.
У напрямку Покровська українськими військовими відбито 46 атак російських окупантів неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка.
У напрямку Курахового злочинна армія РФ 24 рази безуспішно намагалась прорвати оборону ЗСУ в районі Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового, Дачного, Дальнього, Костянтинопольського та Костянтинопіля.
Тридцять шість разів окупанти атакували в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки.
У Запорізькій області Силами оборони відбито 1 ворожу атаку в районі Малої Токмачки.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області протягом доби відбито 4 ворожі атаки.
У Курській області відбито 50 спроб атак російських окупантів.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ
Особового складу — близько 772 тис 280 (+1 тис 860) осіб / persons,
танків — 9 тис 594 (+10) од,
бойових броньованих машин — 19 тис 841 (+18) од,
артилерійських систем — 21 тис 252 (+32) од,
РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,
засоби ППО — 1 тис 27 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 тис 685 (+85),
крилаті ракети — 2 тис 947 (+4),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 891 (+98) од,
спеціальна техніка — 3 тис 662 (+0)
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