За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові протягом доби більше 200 разів вступали у бій з підрозділами окупаційної армії РФ та знищили 3 ворожі пункти управління дронами.

Що відбувається на фронті

У зведенні Генштабу зазначається, що протягом доби зафіксовано 211 боєзіткнень.

На Харківщині українські військові відбили одну атаку російських окупантів в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог 11 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині Сили оборони зупинили 16 ворожих атак в районах Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу.

У напрямку Краматорська російські окупанти 6 разів безуспішно атакували у районі населеного пункту Часів Яр.

У напрямку Торецька ворог 11 разів безуспішно намагався вклинитись в оборону ЗСУ поблизу самого Торецька та Леонідівки.

У напрямку Покровська українськими військовими відбито 46 атак російських окупантів неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка.

У напрямку Курахового злочинна армія РФ 24 рази безуспішно намагалась прорвати оборону ЗСУ в районі Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового, Дачного, Дальнього, Костянтинопольського та Костянтинопіля.

Тридцять шість разів окупанти атакували в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки.

У Запорізькій області Силами оборони відбито 1 ворожу атаку в районі Малої Токмачки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області протягом доби відбито 4 ворожі атаки.

У Курській області відбито 50 спроб атак російських окупантів.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ