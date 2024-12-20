Кінець "Термінатора". Сили безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісну бойову машину РФ — відео

Бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор".
Головні тези:
- Українські безпілотники знищили російську бойову машину Термінатор на передовій.
- Російська техніка, включаючи літаки та важку вогнеметну систему, патрулювала на Донеччині.
- ЗСУ продовжують успішно відбивати напади противника та знищувати ворожу техніку.
- Знищення “Термінатора” свідчить про високу ефективність українських військових.
- Українські війська утримують оборону та продовжують боротьбу на фронті проти російських військ.
ЗСУ знищили “Термінатора” — відео
Про це 14 окремий полк БпАК повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.
ЗСУ знищили кілька одиниць техніки армії РФ
Втрати російської армії в особовому складі також продовжують зростати.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Донеччині захисники збили ворожий літак СУ-25, а також знищили БМПТ "Термінатор" і важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок".
Бойова робота триває, — написав Тарнавський.
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