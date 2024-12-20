Кінець "Термінатора". Сили безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісну бойову машину РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Кінець "Термінатора". Сили безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісну бойову машину РФ — відео

Сили безпілотних систем
Термінатор

Бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Головні тези:

  • Українські безпілотники знищили російську бойову машину Термінатор на передовій.
  • Російська техніка, включаючи літаки та важку вогнеметну систему, патрулювала на Донеччині.
  • ЗСУ продовжують успішно відбивати напади противника та знищувати ворожу техніку.
  • Знищення “Термінатора” свідчить про високу ефективність українських військових.
  • Українські війська утримують оборону та продовжують боротьбу на фронті проти російських військ.

ЗСУ знищили “Термінатора” — відео

Про це 14 окремий полк БпАК повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

Оператори роти “Charlie” 14-го окремого полку БпАК вполювали досить рідкого звіра — БМПТ “Термінатор”, вартість якого варіюється від 1,5 до 5 мільйонів доларів.

ЗСУ знищили кілька одиниць техніки армії РФ

Втрати російської армії в особовому складі також продовжують зростати.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Донеччині захисники збили ворожий літак СУ-25, а також знищили БМПТ "Термінатор" і важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок".

Бойова робота триває, — написав Тарнавський.

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