Кінець "Термінатора". Сили безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісну бойову машину РФ — відео

ЗСУ знищили “Термінатора” — відео

Про це 14 окремий полк БпАК повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

Оператори роти “Charlie” 14-го окремого полку БпАК вполювали досить рідкого звіра — БМПТ “Термінатор”, вартість якого варіюється від 1,5 до 5 мільйонів доларів. Поширити

ЗСУ знищили кілька одиниць техніки армії РФ

Втрати російської армії в особовому складі також продовжують зростати.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Донеччині захисники збили ворожий літак СУ-25, а також знищили БМПТ "Термінатор" і важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок".