Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем — що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.
Головні тези:
- Закон №11507 передбачає створення нового підрозділу - Сил безпілотних систем у складі Збройних сил України.
- Сили безпілотних систем використовують у бойових діях безпілотні та роботизовані системи різного типу.
- Українські дрони успішно атакують російські військові об’єкти на відстані до 1800 км, що дозволяє підвищити обороноздатність країни.
- Розвиток безпілотних систем забезпечить готовність Збройних сил України до застосування сучасних технологій в обороні.
- Створення Сил безпілотних систем є стратегічним кроком для України у зміцненні обороноздатності та захисту від зовнішніх загроз.
Сили безпілотних систем включили до ЗСУ
Як зазначається, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11507, який створює в складі Збройних сил України новий підрозділ — Сили безпілотних систем.
Сили безпілотних систем — це перша у світі військова структура, яка використовує у бойових діях безпілотні та роботизовані системи різного типу: повітряні, морські (надводні та підводні) і наземні.
Указ про створення Сил безпілотних систем Президент України підписав 6 лютого 2024 року, а 10 червня командувачем нового підрозділу був призначений Вадим Сухаревський.
Проєкт закону розроблено з метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.
Українські дрони вражають військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов офіційно підтвердив, що Україна змогла створити дрони, які вже успішно атакують російській військові об’єкти на відстані до 1800 км.
Шеф української розвідки також звернув увагу на те, що ворожі військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст та сіл, регулярно здригаються від повітряних атак.
Кирило Буданов пообіцяв українцям, що вся інфраструктура Росії, яка працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат.
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