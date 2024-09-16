Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем — что он предполагает

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.
Главные тезисы
- Украина создает новое подразделение в составе Вооруженных сил - Силы беспилотных систем, использование которых позволит увеличить способности страны в боевых действиях.
- Проект закона направлен на развитие и использование беспилотных и роботизированных систем различных типов: воздушных, морских и наземных.
- Украинские дроны успешно атакуют военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км, что свидетельствует о высокой эффективности использования беспилотных систем в боевых условиях.
- Подписание закона о Силах беспилотных систем открывает новые перспективы для украинских Вооруженных сил и позволяет эффективнее защищать страну от угроз и агрессии.
Силы беспилотных систем включили в ВСУ
Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11507 , создающий в составе Вооруженных сил Украины новое подразделение — Силы беспилотных систем.
Силы беспилотных систем — это первая в мире военная структура, использующая в боевых действиях беспилотные и роботизированные системы разного типа: воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные.
Указ о создании сил беспилотных систем Президент Украины подписал 6 февраля 2024 года, а 10 июня командующим нового подразделения был назначен Вадим Сухаревский.
Проект закона разработан с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению.
Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км.
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, уже успешно атакующие российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.
Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.
Кирилл Буданов пообещал украинцам, что вся инфраструктура России, которая работает на войну, терпит и будет нести потери.
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