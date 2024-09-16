Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем — что он предполагает

Силы беспилотных систем включили в ВСУ

Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11507 , создающий в составе Вооруженных сил Украины новое подразделение — Силы беспилотных систем.

Силы беспилотных систем — это первая в мире военная структура, использующая в боевых действиях беспилотные и роботизированные системы разного типа: воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные.

Указ о создании сил беспилотных систем Президент Украины подписал 6 февраля 2024 года, а 10 июня командующим нового подразделения был назначен Вадим Сухаревский.

Проект закона разработан с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению.

Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, уже успешно атакующие российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.

Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в том числе представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км, отметил Буданов. Поделиться

Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.