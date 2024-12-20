Конец "Терминатора". Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили редкую боевую машину РФ — видео

Бойцы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор".
Главные тезисы
- Украинские беспилотники уничтожили редкую боевую машину РФ - Терминатор, демонстрируя высокую эффективность украинских военных.
- Военные Сил Украины успешно отражают нападения противника и уничтожают вражескую технику, как подтверждает видео уничтожения Терминатора на фронте.
- Утраты российской армии, включая редкую боевую технику, продолжают расти в Донецкой области в ходе боевых действий с украинскими войсками.
- 14-й отдельный полк БПАК ведет успешную боевую работу на передовой и наносит значительные удары по военной технике противника.
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск 'Таврия' Александр Тарнавский сообщил об уничтожении Терминатора и другой российской военной техники в зоне конфликта.
ВСУ уничтожили "Терминатора" — видео
Об этом 14 отдельный полк БПАК сообщил в Фейсбуке и обнародовал соответствующее видео.
ВСУ уничтожили несколько единиц техники армии РФ
Потери российской армии в личном составе также продолжают расти.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в Донецкой области защитники сбили вражеский самолет СУ-25, а также уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепек".
Боевая работа продолжается, — написал Тарнавский.
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