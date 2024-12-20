Конец "Терминатора". Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили редкую боевую машину РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Конец "Терминатора". Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили редкую боевую машину РФ — видео

Силы беспилотных систем
Терминатор
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Бойцы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Главные тезисы

  • Украинские беспилотники уничтожили редкую боевую машину РФ - Терминатор, демонстрируя высокую эффективность украинских военных.
  • Военные Сил Украины успешно отражают нападения противника и уничтожают вражескую технику, как подтверждает видео уничтожения Терминатора на фронте.
  • Утраты российской армии, включая редкую боевую технику, продолжают расти в Донецкой области в ходе боевых действий с украинскими войсками.
  • 14-й отдельный полк БПАК ведет успешную боевую работу на передовой и наносит значительные удары по военной технике противника.
  • Командующий оперативно-стратегической группировкой войск 'Таврия' Александр Тарнавский сообщил об уничтожении Терминатора и другой российской военной техники в зоне конфликта.

ВСУ уничтожили "Терминатора" — видео

Об этом 14 отдельный полк БПАК сообщил в Фейсбуке и обнародовал соответствующее видео.

Операторы роты Charlie 14-го отдельного полка БпАК подстрелили довольно редкого зверя — БМПТ Терминатор, стоимость которого варьируется от 1,5 до 5 миллионов долларов.

ВСУ уничтожили несколько единиц техники армии РФ

Потери российской армии в личном составе также продолжают расти.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в Донецкой области защитники сбили вражеский самолет СУ-25, а также уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепек".

Боевая работа продолжается, — написал Тарнавский.

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