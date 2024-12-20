Конец "Терминатора". Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили редкую боевую машину РФ — видео

ВСУ уничтожили "Терминатора" — видео

Об этом 14 отдельный полк БПАК сообщил в Фейсбуке и обнародовал соответствующее видео.

Операторы роты Charlie 14-го отдельного полка БпАК подстрелили довольно редкого зверя — БМПТ Терминатор, стоимость которого варьируется от 1,5 до 5 миллионов долларов. Поделиться

ВСУ уничтожили несколько единиц техники армии РФ

Потери российской армии в личном составе также продолжают расти.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в Донецкой области защитники сбили вражеский самолет СУ-25, а также уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепек".