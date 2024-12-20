Між ЗСУ та армією РФ відбулося 146 бойових зіткнень від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 146. Сили оборони України тримають рубежі та вживають заходів для недопущення прориву ворога.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень на фронті між ЗСУ та армією РФ.
- Сили оборони України тримають рубежі та успішно відбивають атаки ворога в різних районах, таких як Сумська, Харківська, Чернігівська області тощо.
- Протягом минулої доби українські війська ліквідували 2200 солдатів окупаційної армії РФ та відбили 191 ворожу атаку, знищивши значну кількість ворожої техніки.
Актуальна ситуація на фронті 20 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 20.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях прикордонних областей, що межують з РФ. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Велика Писарівка, Олександрівка, Винторівка, Яструбщина Сумської області; Тимофіївка Харківської області; Клюси Чернігівської області.
П’ять штурмових дій загарбників зупинили наші воїни поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, ще три боєзіткнення тривають дотепер.
На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр, наразі тривають три боєзіткнення.
На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Торецьк та Леонідівка. Також ворог скинув авіабомбу в районі Костянтинівки.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 31 раз атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.
На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль. Шістнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, тривають ще три боєзіткнення.
На Времівському напрямку зупинено 13 штурмів противника поблизу Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки, ще три штурми продовжуються до цього часу.
На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку в районі острова Козацький противник сьогодні два рази без успіху штурмував позиції наших оборонців.
Сорок бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та 260 артилерійських обстрілів.
Втрати окупантів РФ у війні проти України
За інформацією Генштабу, протягом минулої доби Силами оборони було ліквідовано ще 2200 солдатів окупаційної армії РФ та відбито 191 ворожу атаку.
особового складу — близько 770420 (+2200) осіб,
танків — 9584 (+8) од,
бойових броньованих машин — 19823 (+24) од,
артилерійських систем — 21220 (+42) од,
РСЗВ — 1256 (+0) од,
засобів ППО — 127 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2600 (+79),
крилаті ракети — 2943 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31793 (+115) од,
спеціальної техніки — 3662 (+6)
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника, — додають у Генштабі.
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