Між ЗСУ та армією РФ відбулося 146 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 20.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях прикордонних областей, що межують з РФ. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Велика Писарівка, Олександрівка, Винторівка, Яструбщина Сумської області; Тимофіївка Харківської області; Клюси Чернігівської області.

П’ять штурмових дій загарбників зупинили наші воїни поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр, наразі тривають три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Торецьк та Леонідівка. Також ворог скинув авіабомбу в районі Костянтинівки.