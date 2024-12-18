ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ та 21 ББМ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 766 690 військових.
Головні тези:
- Відомо, що ЗСУ знищили 1580 солдатів ЗСР та багато одиниць техніки противника за добу
- За останню добу на фронті відбулося 199 бойових зіткнень, ворог намагався штурмувати позиції у різних напрямках
- Результативні оборонні дії ЗСУ відбили багато атак ворога на різних напрямках, зупинивши їх наміри поштовху вперед
- На різних напрямках активно використовувалася авіація як частина стратегії оборони
- Загальна кількість втрат російської армії під час вторгнення складає 766 690 військових
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків / tanks — 9571 (+4) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs — 19772 (+21) од,
артилерійських систем / artillery systems — 21164 (+5) од,
РСЗВ / MLRS — 1256 (+0) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems — 1025 (+0) од,
літаків / aircraft — 369 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 20470 (+64),
крилаті ракети / cruise missiles — 2943 (+0),
кораблі /катери / warships / boats — 28 (+0) од,
підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 31610 (+60) од,
спеціальна техніка / special equipment — 3652 (+2)
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пунку Вовчанськ, при цьому застосовував штурмову авіацію.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.
Активно застосовуючи авіацію на Лиманському напрямку, ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки.
Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив сім атак у бік Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.
На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.
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