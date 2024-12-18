ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ та 21 ББМ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пунку Вовчанськ, при цьому застосовував штурмову авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

Активно застосовуючи авіацію на Лиманському напрямку, ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки.