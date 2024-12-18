ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 21 ББМ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 21 ББМ за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 21 ББМ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 766690 военных.

Главные тезисы

  • Известно, что ВСУ уничтожили 1580 солдат ВСР и многие единицы техники противника в сутки
  • За последние сутки на фронте произошло 199 боевых столкновений, враг пытался штурмовать позиции по разным направлениям.
  • Результативные оборонные действия ВСУ отразили многие атаки врага на разных направлениях, остановив их намерения толчка вперед.
  • На разных направлениях активно использовалась авиация как часть стратегии обороны
  • Общее количество потерь российской армии при вторжении составляет 766 690 военных

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков / tanks — 9571 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 19772 (+21) ед,

  • артиллерийских систем / artillery systems — 21164 (+5) ед,

  • РСЗО / MLRS — 1256 (+0) ед,

  • средства ПВО / anti-aircraft systems — 1025 (+0) ед,

  • самолетов / aircraft — 369 (+0) ед,

  • вертолетов / helicopters — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 20470 (+64),

  • крылатые ракеты / cruise missiles — 2943 (+0),

  • корабли /катера/warships/boats — 28 (+0) ед,

  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 31610 (+60) ед,

  • специальная техника / special equipment — 3652 (+2)

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении враг четырежды без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, при этом применял штурмовую авиацию.

  • На Купянском направлении в сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой.

  • Активно применяя авиацию на лиманском направлении, враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленой Рощи, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

  • На Северском направлении наши войска отразили девять атак противника вблизи Григоровки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

  • На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло три боевых столкновения в районе населенных пунктов Часовой Яр и Ступочки.

  • Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил семь атак в сторону Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Нового Труда, Нововасиловки, Песчаного, Новооленовки, Новопустынки, Млечного, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветов.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Дачного, Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Янтарного.

  • На Времивском направлении противник совершил 27 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

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