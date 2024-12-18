ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 21 ББМ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 766690 военных.
Главные тезисы
- Известно, что ВСУ уничтожили 1580 солдат ВСР и многие единицы техники противника в сутки
- За последние сутки на фронте произошло 199 боевых столкновений, враг пытался штурмовать позиции по разным направлениям.
- Результативные оборонные действия ВСУ отразили многие атаки врага на разных направлениях, остановив их намерения толчка вперед.
- На разных направлениях активно использовалась авиация как часть стратегии обороны
- Общее количество потерь российской армии при вторжении составляет 766 690 военных
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков / tanks — 9571 (+4) ед,
боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 19772 (+21) ед,
артиллерийских систем / artillery systems — 21164 (+5) ед,
РСЗО / MLRS — 1256 (+0) ед,
средства ПВО / anti-aircraft systems — 1025 (+0) ед,
самолетов / aircraft — 369 (+0) ед,
вертолетов / helicopters — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 20470 (+64),
крылатые ракеты / cruise missiles — 2943 (+0),
корабли /катера/warships/boats — 28 (+0) ед,
подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 31610 (+60) ед,
специальная техника / special equipment — 3652 (+2)
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг четырежды без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, при этом применял штурмовую авиацию.
На Купянском направлении в сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой.
Активно применяя авиацию на лиманском направлении, враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленой Рощи, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении наши войска отразили девять атак противника вблизи Григоровки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло три боевых столкновения в районе населенных пунктов Часовой Яр и Ступочки.
Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил семь атак в сторону Торецкого.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Дачного, Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Янтарного.
На Времивском направлении противник совершил 27 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.
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