ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ и 21 ББМ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг четырежды без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, при этом применял штурмовую авиацию.

На Купянском направлении в сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой.

Активно применяя авиацию на лиманском направлении, враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленой Рощи, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отразили девять атак противника вблизи Григоровки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло три боевых столкновения в районе населенных пунктов Часовой Яр и Ступочки.