ВСУ уничтожили 1600 солдат РФ и 15 бронемашин за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ.
Главные тезисы
- Общее количество потерь русской армии составляет 765110 военных с начала вторжения.
- Силы обороны в сутки уничтожили 1600 русских солдат и 15 бронемашин.
- На фронте зафиксировано 245 боевых столкновений, в которых войска отразили 52 атаки врага.
- Наибольшая активность вражеских войск наблюдалась недалеко от разных населенных пунктов по разным направлениям.
- Силы обороны продолжают сдерживать врага по разным направлениям с фронта, отразив 30, 22, 16 атак врага в соответствующих районах.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9567 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 19 751 (+15) ед;
артиллерийских систем — 21159 (+8) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1025 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20406 (+34) ед;
крылатые ракеты — 2943 ед.;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 31550 (+70) ед;
специальная техника — 3650 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло четырех. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Кучеривки, Загрызового, Лозовой и Петропавловки.
В Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника.
На Северском направлении прошедших суток враг 16 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спорного и Северского. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.
На Торецком направлении враг 12 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Щербиновки.
Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Янтарное оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
Двадцать две атаки противника остановили наши защитники в направлении Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки на Времивском направлении.
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