ВСУ уничтожили 1600 солдат РФ и 15 бронемашин за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло четырех. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Кучеривки, Загрызового, Лозовой и Петропавловки.

В Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника.

На Северском направлении прошедших суток враг 16 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спорного и Северского. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.