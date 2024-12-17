ЗСУ знищили 1600 солдатів РФ та 15 бронемашин за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 765 110 військових.
Головні тези:
- Загальна кількість втрат російської армії становить 765 110 військових з початку вторгнення.
- Сили оборони за добу знищили 1600 російських солдат та 15 бронемашин.
- На фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень, в яких війська відбили 52 атаки ворога.
- Найбільша активність ворожих військ спостерігалася неподалік від різних населених пунктів на різних напрямках.
- Сили оборони продовжують стримувати ворога на різних напрямках з фронту, відбивши 30, 22, 16 атак ворога у відповідних районах.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9567 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 19 751 (+15) од.;
артилерійських систем — 21159 (+8) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1025 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20406 (+34) од.;
крилаті ракети — 2943 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 31550 (+70) од.;
спеціальна техніка — 3650 од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини.
На Сіверському напрямку минулої доби ворог 16 разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Чотири боєзіткнення досі тривають.
Вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку ворог 12 разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Щербинівки.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Двадцять дві атаки противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки на Времівському напрямку.
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