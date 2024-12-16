ЗСУ завдали значних втрат армії РФ під Сіверськом на Донеччині

Поблизу Сіверська армія РФ за добу втратила близько 400 осіб вбитими та пораненими.
Головні тези:
- Армія РФ втрачає сотні солдатів за день на Донеччині під час невдалих штурмів у напрямку Сіверська.
- Ворог намагається окупувати Луганську область, але зазнає великих втрат та стратегічних невдач в боях.
- Ситуація на Краматорському напрямку відзначається тактикою малих штурмових груп, але ворог накопичує резерви для подальшого наступу.
- Російська армія веде активні бойові дії в Торецьку, але також зазнає значних втрат у бою з українськими захисниками.
РФ втрачає сотні солдатів за день на Донеччині
Про це у телеетері заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.
І при цьому противник йшов через чисте поле і був знищений буквально на підступах. За даними розвідки, там наскільки була велика кількість знищеного особового складу, що в медроті просто не вистачало місць для того, щоб пораненим вчасно надавати допомогу, — зазначила Бобовнікова.
Вона додала, що ворог безжально використовує свій особовий склад, аби досягти хоч якоїсь перемоги на окремих ділянках фронту.
Декілька тижнів тому там був змінений командувач армії на цьому напрямку, і, вочевидь, він прийняв посаду і вирішив показати результати своєї діяльності, що у нього, звісно ж, не вийшло.
Коментуючи питання щодо ситуації на Краматорському напрямку, Бобовнікова повідомила, що поблизу Часового Яру ворог не проводить активних штурмових дій, хоча й накопичує сили.
За її словами, на Краматорському напрямку окупати продовжують тактику малих штурмових груп. Росіяни намагаються перейти через канал Сіверський Донець та сховатись в підвалах, іноді ховаються в самій трубі каналу. Водночас додала речниця, окупанти скаржаться на відсутність їжі і види.
У Торецьку, за словами речниці, тривають тяжкі міські бої, ситуація складна. Російська армія знищує місто з артилерії та авіації.
За таких складних умов нашим захисникам доводиться вести бої в умовах майже відсутнього міста, майже відсутньої інфраструктури. Проте у Торецьку ворог також втрачає значну кількість особового складу — до 100 осіб вбитими та пораненими за день. Таку ціну вони платять за те, що прийшли на нашу землю і намагаються окупувати нашу Україну. Вони звідси не підуть живими, вони прийшли сюди померти.
Російських військових немає у північній частині Торецька
Про це в телеефірі заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, коментуючи питання про інформацію ворога про нібито просування росіян на 650 м у північній частині Торецька (Донецька область).
Бобовнікова додала, що на Торецькому напрямку кількість штурмів з боку росіян не зменшилася, втрати ворога у живій силі також залишаються стабільно високими. Вона зауважила, що на Сіверському та Краматорському напрямках спостерігається зменшення кількості штурмів.
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