ВСУ нанесли значительные потери армии РФ под Сиверском на Донеччине

Вблизи Северской армии РФ за сутки потеряли около 400 человек убитыми и ранеными.

РФ теряет сотни солдат за день в Донецкой области

Об этом в телеэтере заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.

Враг недавно провел целый ряд неудачных штурмов в направлении Северска. Целью таких штурмов было полностью оккупировать Луганскую область, район Белогоровки, и дойти до города Северск. Это, конечно, у них не получилось, потому что они шли через чистое поле и буквально за один день потеряли 400 человек убитыми и ранеными, три танка, 12 боевых бронированных машин, три установки БМ-21 «Град». Поделиться

И при этом противник шел через чистое поле и был уничтожен буквально на подступах. По данным разведки, насколько было большое количество уничтоженного личного состава, что в медроте просто не хватало мест для того, чтобы раненым вовремя оказывать помощь, — отметила Бобовникова.

Она добавила, что враг безжалостно использует свой личный состав, чтобы достичь любой победы на отдельных участках фронта.

Несколько недель назад там был сменен командующий армией на этом направлении, и, очевидно, он принял должность и решил показать результаты своей деятельности, что у него, конечно, не получилось.

Комментируя вопрос о ситуации на Краматорском направлении, Бобовникова сообщила, что вблизи Временного Яра враг не предпринимает активных штурмовых действий, хоть и накапливает силы.

Рядом с Временным Яром враг все еще не предпринимает активных штурмовых действий. Да, там каждый день происходят боевые действия, штурмы идут, однако не с такой активностью, как в других направлениях. Враг, все еще накапливающий резервы, собирается с силами для того, чтобы так же возобновить активные боевые действия. Поделиться

По ее словам, на Краматорском направлении окупаемым продолжают тактику малых штурмовых групп. Россияне пытаются перейти через канал Северский Донец и скрыться в подвалах, иногда прячутся в самой трубе канала. В то же время добавила пресс-секретарь, оккупанты жалуются на отсутствие пищи и виды.

В Торецке, по словам спикера, продолжаются тяжелые городские бои, ситуация сложная. Российская армия уничтожает город по артиллерии и авиации.

В таких сложных условиях нашим защитникам приходится вести бои в условиях почти отсутствующего города, почти отсутствующей инфраструктуры. Однако в Торецке враг также теряет значительное количество личного состава — до 100 человек убитыми и ранеными в день. Такую цену они платят за то, что пришли на нашу землю и пытаются оккупировать нашу Украину. Они отсюда не уйдут живыми, они пришли сюда умереть.

Российских военных нет в северной части Торецка

Об этом в телеэфире заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова, комментируя вопрос об информации врага о якобы продвижении россиян на 650 м в северной части Торецкая (Донецкая область).

Я не подтверждаю информацию российских пропагандистов. В северной части города они (русские — ред.) еще не появляются. Поделиться

Бобовникова добавила, что в Торецком направлении количество штурмов со стороны россиян не уменьшилось, потери врага в живой силе также остаются стабильно высокими. Она отметила, что на Северском и Краматорском направлениях наблюдается уменьшение количества штурмов.