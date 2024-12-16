ВСУ нанесли значительные потери армии РФ под Сиверском на Донеччине

Вблизи Северской армии РФ за сутки потеряли около 400 человек убитыми и ранеными.
Главные тезисы
- Армия РФ теряет сотни солдат в день на Донбассе, особенно в ходе неудачных штурмов под Северском.
- Российская армия пытается оккупировать Луганскую область, но сталкивается с сопротивлением и большими потерями в боях.
- На Краматорском направлении применяется тактика малых штурмовых групп, но враг собирает резервы для дальнейшего наступления.
РФ теряет сотни солдат за день в Донецкой области
Об этом в телеэтере заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.
И при этом противник шел через чистое поле и был уничтожен буквально на подступах. По данным разведки, насколько было большое количество уничтоженного личного состава, что в медроте просто не хватало мест для того, чтобы раненым вовремя оказывать помощь, — отметила Бобовникова.
Она добавила, что враг безжалостно использует свой личный состав, чтобы достичь любой победы на отдельных участках фронта.
Несколько недель назад там был сменен командующий армией на этом направлении, и, очевидно, он принял должность и решил показать результаты своей деятельности, что у него, конечно, не получилось.
Комментируя вопрос о ситуации на Краматорском направлении, Бобовникова сообщила, что вблизи Временного Яра враг не предпринимает активных штурмовых действий, хоть и накапливает силы.
По ее словам, на Краматорском направлении окупаемым продолжают тактику малых штурмовых групп. Россияне пытаются перейти через канал Северский Донец и скрыться в подвалах, иногда прячутся в самой трубе канала. В то же время добавила пресс-секретарь, оккупанты жалуются на отсутствие пищи и виды.
В Торецке, по словам спикера, продолжаются тяжелые городские бои, ситуация сложная. Российская армия уничтожает город по артиллерии и авиации.
В таких сложных условиях нашим защитникам приходится вести бои в условиях почти отсутствующего города, почти отсутствующей инфраструктуры. Однако в Торецке враг также теряет значительное количество личного состава — до 100 человек убитыми и ранеными в день. Такую цену они платят за то, что пришли на нашу землю и пытаются оккупировать нашу Украину. Они отсюда не уйдут живыми, они пришли сюда умереть.
Российских военных нет в северной части Торецка
Об этом в телеэфире заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова, комментируя вопрос об информации врага о якобы продвижении россиян на 650 м в северной части Торецкая (Донецкая область).
Бобовникова добавила, что в Торецком направлении количество штурмов со стороны россиян не уменьшилось, потери врага в живой силе также остаются стабильно высокими. Она отметила, что на Северском и Краматорском направлениях наблюдается уменьшение количества штурмов.
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