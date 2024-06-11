Украинские пограничники уничтожили позиции войск РФ на Северском направлении — видео

Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции. Результаты работы защитники поделились в сети.
Главные тезисы
- Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции.
- С помощью FPV-дронов и тяжелых ударных бомбардировщиков 'VAMPIRE' позиции противника были поражены.
- Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно противостоять агрессору на Северском направлении, приводя к большим потерям среди российских военных и техники.
- Общие боевые потери агрессора с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили более 520850 солдат, несколько тысяч единиц техники и систем оружия.
Что известно о потерях РФ на Северском направлении
Как отмечают в ведомстве, днем по позициям противника работают FPV-дроны, а ночью тяжелые ударные бомберы "VAMPIRE".
ВСУ уничтожили российский Су-25 на Донбассе
В понедельник, 10 июня, украинские защитники сбили российский военный штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Отмечается, что Силы обороны приземлили вражеский самолет на Покровском направлении.
Что известно о потерях армии РФ
Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 520 850 (+1100) человек ликвидировано;
танков — 7902 (+23) ед;
боевых бронированных машин — 15 176 (+32) ед;
артиллерийских систем — 13 690 (+46) ед;
РСЗО — 1099 (+1) ед;
средства ПВО — 845 (+5) ед;
самолетов — 359 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 023 (+13) ед;
крылатых ракет — 2278 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 676 (+58) ед;
специальной техники — 2288 (+21) ед.
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