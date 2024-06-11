Украинские пограничники уничтожили позиции войск РФ на Северском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили позиции войск РФ на Северском направлении — видео

ГПСУ
дпсу
Читати українською

Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции. Результаты работы защитники поделились в сети.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции.
  • С помощью FPV-дронов и тяжелых ударных бомбардировщиков 'VAMPIRE' позиции противника были поражены.
  • Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно противостоять агрессору на Северском направлении, приводя к большим потерям среди российских военных и техники.
  • Общие боевые потери агрессора с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили более 520850 солдат, несколько тысяч единиц техники и систем оружия.

Что известно о потерях РФ на Северском направлении

Дроны пограничников бригады "Месть" ликвидировали 8 окупантов и уничтожили 2 вражеских укрытия на Северском направлении, — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, днем по позициям противника работают FPV-дроны, а ночью тяжелые ударные бомберы "VAMPIRE".

ВСУ уничтожили российский Су-25 на Донбассе

В понедельник, 10 июня, украинские защитники сбили российский военный штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Отмечается, что Силы обороны приземлили вражеский самолет на Покровском направлении.

На Покровском направлении, вчера враг потерял 259 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и дозвуковой штурмовик Су-25. Повреждены два вражеских танка и четыре боевых бронированных машины, — говорится в сообщении.

Что известно о потерях армии РФ

Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — 520 850 (+1100) человек ликвидировано;

  • танков — 7902 (+23) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 176 (+32) ед;

  • артиллерийских систем — 13 690 (+46) ед;

  • РСЗО — 1099 (+1) ед;

  • средства ПВО — 845 (+5) ед;

  • самолетов — 359 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 023 (+13) ед;

  • крылатых ракет — 2278 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 676 (+58) ед;

  • специальной техники — 2288 (+21) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему армия РФ потеряла шанс для прорыва на фронте — объяснение аналитиков
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ обнародовали недельные потери армии РФ в войне против Украины
Потери РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин может потерять Крым даже без наступления ВСУ. Как это будет происходить
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?