Українські прикордонники знищили позиції військ РФ на Сіверському напрямку — відео

Як зазначають у відомстві, вдень по позиціях противника працюють FPV-дрони, а вночі — важкі ударні бомбери "VAMPIRE".

У понеділок, 10 червня, українські захисники збили російський військових штурмовик Су-25 в Донецькій області.

Зазначається, що Сили оборони "приземлили" ворожий літак на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини, — йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.