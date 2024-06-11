Українські прикордонники знищили позиції військ РФ на Сіверському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили позиції військ РФ на Сіверському напрямку — відео

ДПСУ
дпсу

Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції. Результатами роботи захисники поділились у мережі.

Головні тези:

  • Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.
  • За допомогою FPV-дронів та важких ударних бомбардувальників 'VAMPIRE' позиції противника були вражені.
  • Збройні Сили України продовжують ефективно протистояти агресору на Сіверському напрямку, призводячи до великих втрат серед російських військових та техніки.
  • Загальні бойові втрати агресора з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали понад 520 850 солдатів, кілька тисяч одиниці техніки та систем зброї.

Що відомо про втрати РФ на Сіверському напрямку

Дрони прикордонників бригади "Помста" ліквідували 8 окупантів та знищили 2 ворожі укриття на Сіверському напрямку, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, вдень по позиціях противника працюють FPV-дрони, а вночі — важкі ударні бомбери "VAMPIRE".

ЗСУ знищили російський Су-25 на Донбасі

У понеділок, 10 червня, українські захисники збили російський військових штурмовик Су-25 в Донецькій області. 

Зазначається, що Сили оборони "приземлили" ворожий літак на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини, — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;

  • танків — 7902 (+23) од;

  • бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од.;

  • артилерійських систем — 13 690 (+46) од.;

  • РСЗВ — 1099 (+1) од.;

  • засоби ППО — 845 (+5) од.;

  • літаків — 359 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 023 (+13) од.;

  • крилатих ракет — 2278 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 676 (+58) од.;

  • спеціальної техніки — 2288 (+21) од.

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