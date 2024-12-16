ЗСУ знищили понад 100 російських окупантів на Покровському напрямку від початку доби

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. Загалом від початку доби 16 грудня відбулося 226 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські захисники продовжують рішуче відстоювати свою територію та відбивають атаки російських окупантів.
- Інформація про бойові дії на фронтах 16 грудня свідчить про активність російської сторони, яка застосовує авіаційні удари, дрони-камікадзе та масові обстріли по позиціях українських військ та мирних населених пунктах.
- За добу українські сили оборони ліквідували понад 1000 російських загарбників та знищили значну кількість ворожої техніки, що свідчить про успішні операції на фронтах боротьби.
Актуальна ситуація на фронті 16 грудня
Оперативна інформація станом на 22.00 16.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Російські загарбники завдали по території України 24 авіаційних ударів, застосувавши 30 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Куп’янському напрямку противник три рази проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки противника.
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни, у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини. Всі боєзіткнення вже завершились.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Три боєзіткнення досі тривають.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок, яку успішно відбили наші воїни.
На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується два боєзіткнення.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 46 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка. Дотепер триває вісім боєзіткнень.
Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 320 окупантів, 114 з них — безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки та одну зенітну установку противника.
На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне, десять боєзіткнень — продовжуються.
На Времівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальних дії неподалік Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки. П’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу.
На Оріхівському напрямку противник чотири рази атакував в районі Новоандріївки. Авіаційцних ударів НАРами зазнали Новоандріївка, Лобкове, Залізничне, Гуляй Поле, Новопіль.
На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник протягом доби провів 72 штурми позицій українських підрозділів, п’ять боєзіткнень досі триває. Ворог завдав 6 авіаударів 12 КАБами, здійснив 293 обстріли.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1 070 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 563 (+12) од,
бойових броньованих машин — 19 736 (+29) од,
артилерійських систем — 21 151 (+23) од,
РСЗВ — 1 256 (+0) од,
засобів ППО — 1 025 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 372 (+16) од,
крилатих ракет — 2 943 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 480 (+82) од,
спеціальної техніки — 3 650 (+2) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-