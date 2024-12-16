ЗСУ знищили понад 100 російських окупантів на Покровському напрямку від початку доби

Оперативна інформація станом на 22.00 16.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України 24 авіаційних ударів, застосувавши 30 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Куп’янському напрямку противник три рази проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни, у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини. Всі боєзіткнення вже завершились.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок, яку успішно відбили наші воїни.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується два боєзіткнення.