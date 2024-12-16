ВСУ уничтожили более 100 российских оккупантов на Покровском направлении с начала суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Всего с начала суток 16 декабря произошло 226 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Согласно оперативным данным, украинские защитники продолжают успешно отражать атаки российских окупантов на различных направлениях фронта.
- Боевые столкновения на Покровском направлении за сутки привели к ликвидации более 100 российских захватчиков и значительному уничтожению вражеской техники.
- Российский враг активно применяет авиацию, дроны-камикадзе и массированные обстрелы по позициям украинских сил и мирным населенным пунктам.
- Украинские войска неуклонно защищают свою территорию, отбивая штурмы и атаки врага на различных участках фронта.
- Генеральный штаб ВСУ сообщает о значительных потерях российских вооруженных сил: более 1000 уничтоженных оккупантов и серьезном повреждении их техники.
Актуальная ситуация на фронте 16 декабря
Оперативная информация по состоянию на 22.00 16.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли по территории Украины 24 авиационных удара, применив 30 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 570 дронов-камикадзе и произвели более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Купянском направлении противник три раза проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеривки, Загрызового и Лозовой. Украинские защитники отразили все атаки противника.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергеевка, Макеевка, Терны, в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины. Все боестолкновения уже завершились.
На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спорного и Северского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек, которую успешно отбили наши воины.
В Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 46 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленовка, Песчаное и Украинка. До сих пор длится восемь боестолкновений.
Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено более 320 оккупантов, 114 из них — безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники и одна зенитная установка противника.
На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Янтарное, десять боестолкновений продолжаются.
На Времивском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия недалеко от Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении противник четырежды атаковал в районе Новоандреевки. Авиационные удары НАРами получили Новоандреевка, Лобково, Железнодорожное, Гуляй Поле, Новополь.
На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине , где противник в течение суток провел 72 штурма позиций украинских подразделений, пять боестолкновений до сих пор продолжается. Враг нанес 6 авиаударов 12 КАБами, совершил 293 обстрела.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1070 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 563 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 19 736 (+29) ед,
артиллерийских систем — 21 151 (+23) ед,
РСЗО — 1 256 (+0) ед,
средств ПВО — 1 025 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 372 (+16) ед,
крылатых ракет — 2 943 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 480 (+82) ед,
специальной техники — 3 650 (+2) ед.
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