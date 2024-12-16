ВСУ уничтожили более 100 российских оккупантов на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 16.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 24 авиационных удара, применив 30 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 570 дронов-камикадзе и произвели более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении противник три раза проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеривки, Загрызового и Лозовой. Украинские защитники отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергеевка, Макеевка, Терны, в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины. Все боестолкновения уже завершились.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спорного и Северского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек, которую успешно отбили наши воины.

В Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны.