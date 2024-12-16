ЗСУ отримають нові БпЛА SOVA виробництва України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.

ЗСУ отримають нові БпЛА SOVA 10: що відомо

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Цей ударний дрон може нести бойове навантаження у кілька кілограмів та працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря. Поширити

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, «кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових».

Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, дрони-камікадзе якого стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

У міністерстві зауважили, що ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.

Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.