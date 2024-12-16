ЗСУ отримають нові БпЛА SOVA виробництва України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.
Головні тези:
- Міністерство оборони України представило нові безпілотні літальні апарати SOVA для Збройних Сил України.
- Безпілотний літальний апарат SOVA 10 виробництва України може нести бойове навантаження у кілька кілограмів та функціонувати у різних погодних умовах.
- Українські безпілотні авіаційні комплекси ТОККО відзначаються стійкістю до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
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Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, «кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових».
Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО
Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, дрони-камікадзе якого стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
У міністерстві зауважили, що ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.
Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.
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