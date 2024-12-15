Дрони атакували бази ОМОН у столиці Чечні — відео

15 грудня у Грозному, столиці Чечні, прогриміла серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували ударні безпілотники.

Що відомо про нову “бавовну” у Грозному

Як зазначається, вибухи пролунали близько 7:00.

Один дрон вразив базу другого полку, інший — базу ОМОНу. Загалом зафіксовано чотири вибухи.

Як можна побачити на відео, вибухи були потужними, а дрони мали значні розміри, співмірні з літаком.

Що відомо про попередню атаку дронів по спецназу Кадирова

Як заявив глава Чечні Рамзан Кадиров, дрон був нібито збитий, але вибух у повітрі спричинив пошкодження: постраждали чотири бійці, отримавши поранення, пошкоджено покрівлю будівлі, вибито скло, а уламки БпЛА викликали пожежу.

Проте в мережі зʼявилися кадри “бавовни” у Грозному.

Казарми, які стали ціллю атаки, розташовані на відстані менше ніж 4 км від резиденції Кадирова. Цей самий комплекс був атакований безпілотниками раніше, 4 грудня.

141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина №4156, полк "Північ", "кадировці") входить до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.

Зазначається, що полк базується у Грозному та був створений 29 травня 2006 року на базі 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ". Окрім інших завдань, підрозділ виконує функції особистої охорони Рамзана Кадирова.