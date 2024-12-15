Дрони атакували бази ОМОН у столиці Чечні — відео
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Дрони атакували бази ОМОН у столиці Чечні — відео

Дрони атакували бази ОМОН у столиці Чечні — відео
Джерело:  online.ua

15 грудня у Грозному, столиці Чечні,  прогриміла серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували ударні безпілотники.

Головні тези:

  • У Грозному відбулася атака дронів на бази ОМОН, що призвела до чотирьох вибухів та пошкодження обладунків.
  • Спецназ Кадирова вже раніше був підданий атакам дронів, що призвело до поранень та матеріальних збитків.
  • Атака на бази ОМОН у Грозному сталася менше ніж через тиждень після попередньої атаки.
  • 141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова бере участь у вторгненні РФ в Україну.
  • Бійці цього полку підозрюються у масових убивствах мирних жителів у Бучі.

Що відомо про нову “бавовну” у Грозному

Як зазначається, вибухи пролунали близько 7:00.

Один дрон вразив базу другого полку, інший — базу ОМОНу. Загалом зафіксовано чотири вибухи.

Як можна побачити на відео, вибухи були потужними, а дрони мали значні розміри, співмірні з літаком.

Що відомо про попередню атаку дронів по спецназу Кадирова

Як заявив глава Чечні Рамзан Кадиров, дрон був нібито збитий, але вибух у повітрі спричинив пошкодження: постраждали чотири бійці, отримавши поранення, пошкоджено покрівлю будівлі, вибито скло, а уламки БпЛА викликали пожежу.

Проте в мережі зʼявилися кадри “бавовни” у Грозному.

Казарми, які стали ціллю атаки, розташовані на відстані менше ніж 4 км від резиденції Кадирова. Цей самий комплекс був атакований безпілотниками раніше, 4 грудня.

141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина №4156, полк "Північ", "кадировці") входить до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.

Зазначається, що полк базується у Грозному та був створений 29 травня 2006 року на базі 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ". Окрім інших завдань, підрозділ виконує функції особистої охорони Рамзана Кадирова.

З 2022 року полк бере участь у вторгненні РФ в Україну. За відкритими даними, його бійці причетні до масових убивств мирних жителів у Бучі.

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