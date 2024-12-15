Дроны атаковали базы ОМОН в столице Чечни — видео

15 декабря в Грозном, столице Чечни, прогремела серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали ударные беспилотники.

Что известно о новой "бавовне" в Грозном

Как отмечается, взрывы прогремели около 7:00.

Один дрон поразил базу второго полка, другой — базу ОМОНа. Всего зафиксировано четыре взрыва.

Как можно увидеть на видео, взрывы были мощными, а дроны имели внушительные размеры, соизмеримые с самолетом.

Что известно о предварительной атаке дронов по спецназу Кадырова

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, дрон был якобы сбит, но взрыв в воздухе повредил: пострадали четыре бойца, получив ранения, повреждена кровля здания, выбиты стекла, а обломки БпЛА вызвали пожар.

Однако в сети появились кадры "хлопка" в Грозном.

Казармы, ставшие целью атаки, расположены на расстоянии менее 4 км от резиденции Кадырова. Этот же комплекс был атакован беспилотниками ранее, 4 декабря.

141-й специальный моторизированный полк имени Ахмата Кадырова (военная часть №4156, полк "Север", "Кадыровцы") входит в состав Отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии РФ.

Отмечается, что полк базируется в Грозном и был создан 29 мая 2006 на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". Кроме других задач подразделение выполняет функции личной охраны Рамзана Кадырова.