Дрон атаковал казармы спецполка полиции "Ахмат" в Грозном — видео
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Дрон атаковал казармы спецполка полиции "Ахмат" в Грозном — видео

Дрон атаковал казармы спецполка полиции "Ахмат" в Грозном — видео
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Источник:  online.ua

В Грозном, столице Чечни, беспилотник атаковал казармы спецполка полиции "Ахмат". Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Главные тезисы

  • Беспилотник атаковал казармы спецполка полиции "Ахмат" в Грозном, приводя к повреждениям и ранениям бойцов.
  • Казармы были атакованы раньше, а недавно стали частой целью дронов.
  • Спецполк "Ахмат" отвечает за охрану главы Чечни Рамзана Кадырова и принимает участие во вторжении РФ в Украину.
  • Российские СМИ фиксируют действия беспилотников, совершающих атаки на объекты полка спецназа.
  • Полк "Ахмат" вошел в состав Отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии РФ.

Что известно о "бавовне" в Грозном

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, дрон был якобы сбит, но взрыв в воздухе повредил: пострадали четыре бойца, получив ранения, повреждена кровля здания, выбиты стекла, а обломки БпЛА вызвали пожар.

Однако в сети появились кадры "хлопка" в Грозном.

Казармы, ставшие целью атаки, расположены на расстоянии менее 4 км от резиденции Кадырова. Этот же комплекс был атакован беспилотниками ранее, 4 декабря.

По данным российского Минобороны, в течение ночи над Чечней был якобы сбит один беспилотник.

Что известно о предварительной атаке дронов по спецназу Кадырова

Как отмечают росСМИ, взрыв прогремел 4 декабря около 5:00 утра. Накануне в местном аэропорту был введен план "Ковер", из-за чего задержали один рейс в Москву.

Дроны могли атаковать один из объектов полка спецназа имени Ахмата Кадырова, отвечающего за охрану главы Чечни Рамзана Кадырова. Опубликованные видеозаписи камер наблюдения зафиксировали момент взрыва.

141-й специальный моторизированный полк имени Ахмата Кадырова (военная часть №4156, полк "Север", "Кадыровцы") входит в состав Отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии РФ.

Отмечается, что полк базируется в Грозном и был создан 29 мая 2006 на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". Кроме других задач подразделение выполняет функции личной охраны Рамзана Кадырова.

С 2022 года полк участвует во вторжении РФ в Украину. По открытым данным, его бойцы причастны к массовым убийствам мирных жителей в Буче.

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