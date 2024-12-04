Дроны атаковали полк спецназа Кадырова в Грозном РФ — видео

4 декабря в российском Грозном прогремел взрыв. Отмечается, что дроны, вероятно, атаковали полк спецназа охраны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Что известно об атаке дронов по спецназу Кадырова

Как отмечают росСМИ, взрыв прогремел около пяти часов утра. Накануне в местном аэропорту был введен план "Ковер", из-за чего задержали один рейс в Москву.

Дроны могли атаковать один из объектов полка спецназа имени Ахмата Кадырова, который отвечает за охрану главы Чечни Рамзана Кадырова. Поделиться

141-й специальный моторизированный полк имени Ахмата Кадырова (военная часть №4156, полк "Север", "Кадыровцы") входит в состав Отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии РФ.

Отмечается, что полк базируется в Грозном и был создан 29 мая 2006 на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". Кроме других задач подразделение выполняет функции личной охраны Рамзана Кадырова.

С 2022 года полк участвует во вторжении РФ в Украину. По открытым данным, его бойцы причастны к массовым убийствам мирных жителей в Буче.

Что известно об атаке дронов на российский университет спецназа в Чечне

Как сообщил Кадыров, в 6:30 утра в Гудермесе в результате якобы атаки беспилотников загорелась крыша пустого здания на территории российского университета спецназа.

Кадыров отметил, что жертв и пострадавших нет, пожар был ликвидирован.

На атаку на университет спецназа главы Кремля Рамзана Кадырова отреагировал глава ЦПИ Андрей Коваленко, опубликовав фото пожара.