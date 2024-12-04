Дроны атаковали полк спецназа Кадырова в Грозном РФ — видео

4 декабря в российском Грозном прогремел взрыв. Отмечается, что дроны, вероятно, атаковали полк спецназа охраны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Главные тезисы
- Атака дронов на полк спецназа 141-го моторизированного полка имени Ахмата Кадырова в Грозном вызвала взрыв и пожар
- Полк спецназа участвует во вторжении в Украину, его бойцы причастны к массовым убийствам мирных жителей
- Пожар на территории университета спецназа в Гудермесе также связан с атакой дронов, который был ликвидирован без жертв
- Глава ЦПИ Андрей Коваленко опубликовал фото пожара и предоставил подробности о последствиях атаки
- На базе университета уже прошли подготовку более 19 тысяч добровольцев по поддержке вторжения в Украину
Что известно об атаке дронов по спецназу Кадырова
Как отмечают росСМИ, взрыв прогремел около пяти часов утра. Накануне в местном аэропорту был введен план "Ковер", из-за чего задержали один рейс в Москву.
141-й специальный моторизированный полк имени Ахмата Кадырова (военная часть №4156, полк "Север", "Кадыровцы") входит в состав Отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии РФ.
Отмечается, что полк базируется в Грозном и был создан 29 мая 2006 на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". Кроме других задач подразделение выполняет функции личной охраны Рамзана Кадырова.
С 2022 года полк участвует во вторжении РФ в Украину. По открытым данным, его бойцы причастны к массовым убийствам мирных жителей в Буче.
Что известно об атаке дронов на российский университет спецназа в Чечне
Как сообщил Кадыров, в 6:30 утра в Гудермесе в результате якобы атаки беспилотников загорелась крыша пустого здания на территории российского университета спецназа.
Кадыров отметил, что жертв и пострадавших нет, пожар был ликвидирован.
На атаку на университет спецназа главы Кремля Рамзана Кадырова отреагировал глава ЦПИ Андрей Коваленко, опубликовав фото пожара.
По данным росСМИ, с начала масштабного вторжения в Украину на базе университета уже якобы успели пройти подготовку более 19 тысяч добровольцев.
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