Дроны атаковали полк спецназа Кадырова в Грозном РФ — видео
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Проиcшествия
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Дроны атаковали полк спецназа Кадырова в Грозном РФ — видео

Дроны атаковали полк спецназа Кадырова в Грозном РФ — видео
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Источник:  online.ua

4 декабря в российском Грозном прогремел взрыв. Отмечается, что дроны, вероятно, атаковали полк спецназа охраны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Главные тезисы

  • Атака дронов на полк спецназа 141-го моторизированного полка имени Ахмата Кадырова в Грозном вызвала взрыв и пожар
  • Полк спецназа участвует во вторжении в Украину, его бойцы причастны к массовым убийствам мирных жителей
  • Пожар на территории университета спецназа в Гудермесе также связан с атакой дронов, который был ликвидирован без жертв
  • Глава ЦПИ Андрей Коваленко опубликовал фото пожара и предоставил подробности о последствиях атаки
  • На базе университета уже прошли подготовку более 19 тысяч добровольцев по поддержке вторжения в Украину

Что известно об атаке дронов по спецназу Кадырова

Как отмечают росСМИ, взрыв прогремел около пяти часов утра. Накануне в местном аэропорту был введен план "Ковер", из-за чего задержали один рейс в Москву.

Дроны могли атаковать один из объектов полка спецназа имени Ахмата Кадырова, который отвечает за охрану главы Чечни Рамзана Кадырова.

141-й специальный моторизированный полк имени Ахмата Кадырова (военная часть №4156, полк "Север", "Кадыровцы") входит в состав Отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии РФ.

Отмечается, что полк базируется в Грозном и был создан 29 мая 2006 на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". Кроме других задач подразделение выполняет функции личной охраны Рамзана Кадырова.

С 2022 года полк участвует во вторжении РФ в Украину. По открытым данным, его бойцы причастны к массовым убийствам мирных жителей в Буче.

Что известно об атаке дронов на российский университет спецназа в Чечне

Как сообщил Кадыров, в 6:30 утра в Гудермесе в результате якобы атаки беспилотников загорелась крыша пустого здания на территории российского университета спецназа.

Кадыров отметил, что жертв и пострадавших нет, пожар был ликвидирован.

На атаку на университет спецназа главы Кремля Рамзана Кадырова отреагировал глава ЦПИ Андрей Коваленко, опубликовав фото пожара.

По данным росСМИ, с начала масштабного вторжения в Украину на базе университета уже якобы успели пройти подготовку более 19 тысяч добровольцев.

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