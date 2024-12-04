Дрони атакували полк спецназу Кадирова у Грозному РФ — відео

4 грудня у російському Грозному прогримів вибух. Зазначається, що дрони, ймовірно, атакували полк спецназу охорони глави Чечні Рамзана Кадирова.
Головні тези:
- Дрони ймовірно атакували полк спецназу Кадирова у Грозному, спричинивши вибух у ранковий час.
- 141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова зазнав нападу.
- Полк спецназу був створений у 2006 році та бере участь у вторгненні в Україну, за що його бійці були причетні до масових убивств мирних жителів.
- Пожежа на території російського університету спецназу в Гудермесі також пов'язана з нібитою атакою дронів.
- Голова ЦПД Андрій Коваленко відреагував на ситуацію, публікуючи фото пожежі та надаючи деталі наслідків атаки.
Що відомо про атаку дронів по спецназу Кадирова
Як зазначають росЗМІ, вибух пролунав близько 5:00 ранку. Напередодні в місцевому аеропорту було введено план "Ковер", через що затримали один рейс до Москви.
141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина №4156, полк "Північ", "кадировці") входить до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.
Зазначається, що полк базується у Грозному та був створений 29 травня 2006 року на базі 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ". Окрім інших завдань, підрозділ виконує функції особистої охорони Рамзана Кадирова.
З 2022 року полк бере участь у вторгненні РФ в Україну. За відкритими даними, його бійці причетні до масових убивств мирних жителів у Бучі.
Що відомо про атаку дронів на російський університет спецназу в Чечні
Як повідомив Кадиров, о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу.
Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.
На атаку на університет спецназу глави Кремля Рамзана Кадирова відреагував голова ЦПД Андрій Коваленко, опублікувавши фото пожежі.
За даними росЗМІ, з початку масштабного вторгнення в Україну на базі університету нібито вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців.
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