Дрони атакували полк спецназу Кадирова у Грозному РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували полк спецназу Кадирова у Грозному РФ — відео

Дрони атакували полк спецназу Кадирова у Грозному РФ — відео
Джерело:  online.ua

4 грудня у російському Грозному прогримів вибух. Зазначається, що дрони, ймовірно, атакували полк спецназу охорони глави Чечні Рамзана Кадирова.

Головні тези:

  • Дрони ймовірно атакували полк спецназу Кадирова у Грозному, спричинивши вибух у ранковий час.
  • 141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова зазнав нападу.
  • Полк спецназу був створений у 2006 році та бере участь у вторгненні в Україну, за що його бійці були причетні до масових убивств мирних жителів.
  • Пожежа на території російського університету спецназу в Гудермесі також пов'язана з нібитою атакою дронів.
  • Голова ЦПД Андрій Коваленко відреагував на ситуацію, публікуючи фото пожежі та надаючи деталі наслідків атаки.

Що відомо про атаку дронів по спецназу Кадирова

Як зазначають росЗМІ, вибух пролунав близько 5:00 ранку. Напередодні в місцевому аеропорту було введено план "Ковер", через що затримали один рейс до Москви.

Дрони могли атакувати один із об'єктів полку спецназу імені Ахмата Кадирова, який відповідає за охорону глави Чечні Рамзана Кадирова. Опубліковані відеозаписи з камер спостереження зафіксували момент вибуху.

141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина №4156, полк "Північ", "кадировці") входить до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.

Зазначається, що полк базується у Грозному та був створений 29 травня 2006 року на базі 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ". Окрім інших завдань, підрозділ виконує функції особистої охорони Рамзана Кадирова.

З 2022 року полк бере участь у вторгненні РФ в Україну. За відкритими даними, його бійці причетні до масових убивств мирних жителів у Бучі.

Що відомо про атаку дронів на російський університет спецназу в Чечні

Як повідомив Кадиров, о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу. 

Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.

На атаку на університет спецназу глави Кремля Рамзана Кадирова відреагував голова ЦПД Андрій Коваленко, опублікувавши фото пожежі.

За даними росЗМІ, з початку масштабного вторгнення в Україну на базі університету нібито вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували університет спецназу Кадирова у Чечні
Дрони атакували університет спецназу Кадирова у Чечні
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів по університету спецназу Кадирова — зʼявилися супутникові фото
Атака дронів по університету спецназу Кадирова — зʼявилися супутникові фото

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?