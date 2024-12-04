Дрони атакували полк спецназу Кадирова у Грозному РФ — відео

4 грудня у російському Грозному прогримів вибух. Зазначається, що дрони, ймовірно, атакували полк спецназу охорони глави Чечні Рамзана Кадирова.

Що відомо про атаку дронів по спецназу Кадирова

Як зазначають росЗМІ, вибух пролунав близько 5:00 ранку. Напередодні в місцевому аеропорту було введено план "Ковер", через що затримали один рейс до Москви.

Дрони могли атакувати один із об'єктів полку спецназу імені Ахмата Кадирова, який відповідає за охорону глави Чечні Рамзана Кадирова. Опубліковані відеозаписи з камер спостереження зафіксували момент вибуху. Поширити

141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина №4156, полк "Північ", "кадировці") входить до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.

Зазначається, що полк базується у Грозному та був створений 29 травня 2006 року на базі 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ". Окрім інших завдань, підрозділ виконує функції особистої охорони Рамзана Кадирова.

З 2022 року полк бере участь у вторгненні РФ в Україну. За відкритими даними, його бійці причетні до масових убивств мирних жителів у Бучі.

Що відомо про атаку дронів на російський університет спецназу в Чечні

Як повідомив Кадиров, о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу.

Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.

На атаку на університет спецназу глави Кремля Рамзана Кадирова відреагував голова ЦПД Андрій Коваленко, опублікувавши фото пожежі.