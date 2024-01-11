У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку — відео
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У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку — відео

пожежа
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Джерело:  online.ua

У місті Шалі виникла пожежа у будівлі штабу штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку.

У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку

У Чечні в Шалі згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку.

Россмі повідомляють, що будівля штабу згоріла разом із усіма документами.

На Брянщині горів радіозавод “Стріла”

28 грудня масштабна пожежа сталася у Брянській області Росії. Пропагандисти звинувачують ЗСУ в обстрілах радіозаводу “Стріла”.

Про це пишуть російські Телеграм-канали.

“Журналісти” РФ заявляють, що радіозавод у Суземці нібито зазнав обстрілу.

Внаслідок інциденту нібито постраждала одна людина — 45-річна жінка. У мережі пишуть, що її госпіталізували.

Варто зауважити, що Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію і не реагувала на публікації пропагандистів.

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