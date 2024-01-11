У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку — відео

У місті Шалі виникла пожежа у будівлі штабу штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку.
У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку
У Чечні в Шалі згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку.
Россмі повідомляють, що будівля штабу згоріла разом із усіма документами.
На Брянщині горів радіозавод “Стріла”
28 грудня масштабна пожежа сталася у Брянській області Росії. Пропагандисти звинувачують ЗСУ в обстрілах радіозаводу “Стріла”.
Про це пишуть російські Телеграм-канали.
“Журналісти” РФ заявляють, що радіозавод у Суземці нібито зазнав обстрілу.
Внаслідок інциденту нібито постраждала одна людина — 45-річна жінка. У мережі пишуть, що її госпіталізували.
Варто зауважити, що Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію і не реагувала на публікації пропагандистів.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-