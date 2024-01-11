В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка — видео

В городе Шали возник пожар в здании штаба штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка.

В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка

В Чечне в Шале сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка.

Россми сообщают, что здание штаба сгорело вместе со всеми документами.

На Брянщине горел радиозавод "Стрела"

28 декабря масштабный пожар произошел в Брянской области России. Пропагандисты обвиняют ВСУ в обстрелах радиозавода "Стрела".

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

"Журналисты" РФ заявляют, что радиозавод в Суземке якобы подвергся обстрелу.

В результате инцидента якобы пострадал один человек — 45-летняя женщина. В сети пишут, что ее госпитализировали.

Следует отметить, что Украина пока никак не комментировала эту информацию и не реагировала на публикации пропагандистов.