В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка — видео

В городе Шали возник пожар в здании штаба штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка.
В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка
В Чечне в Шале сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка.
Россми сообщают, что здание штаба сгорело вместе со всеми документами.
На Брянщине горел радиозавод "Стрела"
28 декабря масштабный пожар произошел в Брянской области России. Пропагандисты обвиняют ВСУ в обстрелах радиозавода "Стрела".
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
"Журналисты" РФ заявляют, что радиозавод в Суземке якобы подвергся обстрелу.
В результате инцидента якобы пострадал один человек — 45-летняя женщина. В сети пишут, что ее госпитализировали.
Следует отметить, что Украина пока никак не комментировала эту информацию и не реагировала на публикации пропагандистов.
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