Дрон атакував казарми спецполку поліції "Ахмат" у Грозному — відео
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Дрон атакував казарми спецполку поліції "Ахмат" у Грозному — відео

Дрон атакував казарми спецполку поліції "Ахмат" у Грозному — відео
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Джерело:  online.ua

У Грозному, столиці Чечні, безпілотник атакував казарми спецполку поліції "Ахмат". Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.

Головні тези:

  • Безпілотник атакував казарми спецполку поліції “Ахмат” у Грозному, призводячи до пошкоджень та поранень бійців.
  • Казарми були атаковані раніше, а недавно стали частою ціллю дронів.
  • Спецполк “Ахмат” відповідає за охорону глави Чечні Рамзана Кадирова та бере участь у вторгненні РФ в Україну.
  • Російські ЗМІ фіксують дії безпілотників, які здійснюють атаки на об'єкти полку спецназу.
  • Полк “Ахмат” увійшов до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.

Що відомо про “бавовну” у Грозному

Як заявив глава Чечні Рамзан Кадиров, дрон був нібито збитий, але вибух у повітрі спричинив пошкодження: постраждали чотири бійці, отримавши поранення, пошкоджено покрівлю будівлі, вибито скло, а уламки БпЛА викликали пожежу.

Проте в мережі зʼявилися кадри “бавовни” у Грозному.

Казарми, які стали ціллю атаки, розташовані на відстані менше ніж 4 км від резиденції Кадирова. Цей самий комплекс був атакований безпілотниками раніше, 4 грудня.

Натомість за даними російського Міноборони, протягом ночі над Чечнею було нібито збито один безпілотник.

Що відомо про попередню атаку дронів по спецназу Кадирова

Як зазначають росЗМІ, вибух пролунав 4 грудня близько 5:00 ранку. Напередодні в місцевому аеропорту було введено план "Ковер", через що затримали один рейс до Москви.

Дрони могли атакувати один із об'єктів полку спецназу імені Ахмата Кадирова, який відповідає за охорону глави Чечні Рамзана Кадирова. Опубліковані відеозаписи з камер спостереження зафіксували момент вибуху.

141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина №4156, полк "Північ", "кадировці") входить до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.

Зазначається, що полк базується у Грозному та був створений 29 травня 2006 року на базі 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ". Окрім інших завдань, підрозділ виконує функції особистої охорони Рамзана Кадирова.

З 2022 року полк бере участь у вторгненні РФ в Україну. За відкритими даними, його бійці причетні до масових убивств мирних жителів у Бучі.

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