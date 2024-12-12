Дрон атакував казарми спецполку поліції "Ахмат" у Грозному — відео

У Грозному, столиці Чечні, безпілотник атакував казарми спецполку поліції "Ахмат". Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.
Головні тези:
- Безпілотник атакував казарми спецполку поліції “Ахмат” у Грозному, призводячи до пошкоджень та поранень бійців.
- Казарми були атаковані раніше, а недавно стали частою ціллю дронів.
- Спецполк “Ахмат” відповідає за охорону глави Чечні Рамзана Кадирова та бере участь у вторгненні РФ в Україну.
- Російські ЗМІ фіксують дії безпілотників, які здійснюють атаки на об'єкти полку спецназу.
- Полк “Ахмат” увійшов до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.
Що відомо про “бавовну” у Грозному
Як заявив глава Чечні Рамзан Кадиров, дрон був нібито збитий, але вибух у повітрі спричинив пошкодження: постраждали чотири бійці, отримавши поранення, пошкоджено покрівлю будівлі, вибито скло, а уламки БпЛА викликали пожежу.
Проте в мережі зʼявилися кадри “бавовни” у Грозному.
Казарми, які стали ціллю атаки, розташовані на відстані менше ніж 4 км від резиденції Кадирова. Цей самий комплекс був атакований безпілотниками раніше, 4 грудня.
Натомість за даними російського Міноборони, протягом ночі над Чечнею було нібито збито один безпілотник.
Що відомо про попередню атаку дронів по спецназу Кадирова
Як зазначають росЗМІ, вибух пролунав 4 грудня близько 5:00 ранку. Напередодні в місцевому аеропорту було введено план "Ковер", через що затримали один рейс до Москви.
141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина №4156, полк "Північ", "кадировці") входить до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Росгвардії РФ.
Зазначається, що полк базується у Грозному та був створений 29 травня 2006 року на базі 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ". Окрім інших завдань, підрозділ виконує функції особистої охорони Рамзана Кадирова.
З 2022 року полк бере участь у вторгненні РФ в Україну. За відкритими даними, його бійці причетні до масових убивств мирних жителів у Бучі.
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