Сили оборони України дронами знищили склад боєприпасів армії РФ на Донеччині — джерела

Українські захисники за допомогою безпілотників знищили ворожий склад артилерійських та мінометних боєприпасів. Операцію провели поблизу села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зʼявилися деталі нової “бавовни” в окупованій Донецькій області

Як зазначають джерела, Сили оборони України провели спецоперацію, в результаті якої дрони влаштували потужні вибухи на складах артилерійських та мінометних боєприпасів біля села Маркіне.

На складі знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

За даними джерел, вибухи тривали всю ніч. Крім складу боєприпасів, було також знищено сусідній склад паливно-мастильних матеріалів.

Українські захисники знищили цистерни з пальним РФ у Запорізькій області

Як зазначають джерела, спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Коли він зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали атакувати дронами, що призвело до загоряння частини цистерн.

Після цього повітряна розвідка ГУР в координації з ОСУВ "Таврія" атакували крайні вагони ракетами HIMARS, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

Насамкінець фахівці ГУР добили потяг ударними дронами.