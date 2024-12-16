Силы обороны Украины дронами уничтожили состав боеприпасов армии РФ в Донецкой области — источники

Украинские защитники с помощью беспилотников уничтожили вражеский состав артиллерийских и минометных боеприпасов. Операцию провели вблизи села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.

Появились детали нового "хлопка" в оккупированной Донецкой области

Силы обороны Украины провели спецоперацию, в результате которой дроны устроили мощные взрывы на складах артиллерийских и минометных боеприпасов возле села Маркино.

На складе находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.

По данным источников, взрывы продолжались всю ночь. Кроме состава боеприпасов, был также уничтожен соседний состав горюче-смазочных материалов.

Украинские защитники уничтожили цистерны с горючим РФ в Запорожской области

Как отмечают источники, сначала военные контрразведчики СБУ взорвали колеи при движении российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района.

Когда он остановился, бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.

После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ "Таврия" атаковала крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

В заключение специалисты ГУР добили поезд ударными дронами.