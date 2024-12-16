Силы обороны Украины дронами уничтожили состав боеприпасов армии РФ в Донецкой области — источники

Украинские защитники с помощью беспилотников уничтожили вражеский состав артиллерийских и минометных боеприпасов. Операцию провели вблизи села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские защитники удачно провели спецоперацию с использованием дронов на оккупированной территории Донецкой области.
- На уничтоженном складе были найдены тысячи боеприпасов для тяжелой вагонки и миллионы патронов разного калибра.
- Кроме боеприпасов, также был уничтожен соседний состав горюче-смазочных материалов, загорали часть цистерн с топливом.
- Кроме Донетчины, украинские защитники уничтожили цистерны с горючим РФ в Запорожской области, нанеся значительный урон вражеским войскам.
Появились детали нового "хлопка" в оккупированной Донецкой области
Силы обороны Украины провели спецоперацию, в результате которой дроны устроили мощные взрывы на складах артиллерийских и минометных боеприпасов возле села Маркино.
На складе находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.
По данным источников, взрывы продолжались всю ночь. Кроме состава боеприпасов, был также уничтожен соседний состав горюче-смазочных материалов.
Украинские защитники уничтожили цистерны с горючим РФ в Запорожской области
Как отмечают источники, сначала военные контрразведчики СБУ взорвали колеи при движении российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района.
Когда он остановился, бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.
После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ "Таврия" атаковала крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.
В заключение специалисты ГУР добили поезд ударными дронами.
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