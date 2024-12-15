Силы обороны Украины уничтожили поезд РФ с 40 цистернами горючего на 4 млн долл — источники

14 декабря Силы обороны Украины провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн. Операцию провели в Запорожской области.

Украинские защитники уничтожили цистерны с горючим РФ в Запорожской области

Как отмечают источники, сначала военные контрразведчики СБУ взорвали колеи при движении российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района.

Когда он остановился, бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.

Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі — джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2024

После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ "Таврия" атаковала крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

В заключение специалисты ГУР добили поезд ударными дронами.

Кроме уничтожения локомотива и 40 вагонов-цистерн, на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска. Поделиться

Мощный "хлопок" в Брянске. ГУР раскрыло новые детали атаки

В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области страны-агрессорки России. Об этом сообщают источники online в украинской военной разведке.

Согласно данным источников в разведке, огненное поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

Представители Сил Обороны Украины обращают внимание, что данный объект непосредственно задействован в поддержке российской агрессии против Украины.

В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.