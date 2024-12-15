Силы обороны Украины уничтожили поезд РФ с 40 цистернами горючего на 4 млн долл — источники

14 декабря Силы обороны Украины провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн. Операцию провели в Запорожской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию по уничтожению поезда РФ с 40 цистернами горючего в Запорожской области.
- Многоэтапная операция включала атаки беспилотников и ракетные удары, выведя из строя железнодорожную ветку, обеспечивавшую российские войска.
- Атака на топливно-энергетический комплекс в Брянской области также дала успешные результаты, задевая объекты важные для российской агрессии против Украины.
- Украинские защитники продемонстрировали высокий уровень подготовки и координации в проведении ударов на объекты, поддерживающие российскую агрессию.
Украинские защитники уничтожили цистерны с горючим РФ в Запорожской области
Как отмечают источники, сначала военные контрразведчики СБУ взорвали колеи при движении российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района.
Когда он остановился, бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.
Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі — джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2024
После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ "Таврия" атаковала крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.
В заключение специалисты ГУР добили поезд ударными дронами.
Мощный "хлопок" в Брянске. ГУР раскрыло новые детали атаки
В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области страны-агрессорки России. Об этом сообщают источники online в украинской военной разведке.
Согласно данным источников в разведке, огненное поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.
Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.
Представители Сил Обороны Украины обращают внимание, что данный объект непосредственно задействован в поддержке российской агрессии против Украины.
В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.
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