Силы обороны Украины уничтожили поезд РФ с 40 цистернами горючего на 4 млн долл — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили поезд РФ с 40 цистернами горючего на 4 млн долл — источники

Силы обороны Украины уничтожили поезд РФ с 40 цистернами горючего на 4 млн долл — источники
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Источник:  Украинская правда

14 декабря Силы обороны Украины провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн. Операцию провели в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию по уничтожению поезда РФ с 40 цистернами горючего в Запорожской области.
  • Многоэтапная операция включала атаки беспилотников и ракетные удары, выведя из строя железнодорожную ветку, обеспечивавшую российские войска.
  • Атака на топливно-энергетический комплекс в Брянской области также дала успешные результаты, задевая объекты важные для российской агрессии против Украины.
  • Украинские защитники продемонстрировали высокий уровень подготовки и координации в проведении ударов на объекты, поддерживающие российскую агрессию.

Украинские защитники уничтожили цистерны с горючим РФ в Запорожской области

Как отмечают источники, сначала военные контрразведчики СБУ взорвали колеи при движении российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района.

Когда он остановился, бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.

После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ "Таврия" атаковала крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

В заключение специалисты ГУР добили поезд ударными дронами.

Кроме уничтожения локомотива и 40 вагонов-цистерн, на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.

Мощный "хлопок" в Брянске. ГУР раскрыло новые детали атаки

В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области страны-агрессорки России. Об этом сообщают источники online в украинской военной разведке.

Согласно данным источников в разведке, огненное поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

Представители Сил Обороны Украины обращают внимание, что данный объект непосредственно задействован в поддержке российской агрессии против Украины.

В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Результатами атаки, в частности, предрождественскими фейерверками на нефтебазе, с увлечением делятся местные жители в соцсетях, — рассказывают источники в разведке.

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