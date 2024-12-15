Сили оборони України знищили потяг РФ з 40 цистернами пального на 4 млн дол — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили потяг РФ з 40 цистернами пального на 4 млн дол — джерела

Сили оборони України знищили потяг РФ з 40 цистернами пального на 4 млн дол — джерела
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Джерело:  Українська правда

14 грудня Сили оборони України провели багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої знищили локомотив та 40 вагонів-цистерн. Операцію здійснили у Запорізькій області.

Головні тези:

  • Спецоперація на знищення потягу РФ з 40 цистернами пального на 4 млн доларів була проведена на Запорізькій області Силами оборони України.
  • Українські захисники здійснили багатоетапну операцію, яка включала підрив колій, атаку безпілотників та ракетні удари, що призвело до знищення локомотива та цистерн з пальним.
  • Атака на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області Росії також була успішною, що спричинило ураження двох цистерн і отриманням розвідкою цінної інформації.
  • Спецоперації показали високий рівень підготовки та координації Сил оборони України в проведенні ударів на об’єкти, які підтримують російську агресію.

Українські захисники знищили цистерни з пальним РФ у Запорізькій області

Як зазначають джерела, спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Коли він зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали атакувати дронами, що призвело до загоряння частини цистерн.

Після цього повітряна розвідка ГУР в координації з ОСУВ "Таврія" атакували крайні вагони ракетами HIMARS, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

Насамкінець фахівці ГУР добили потяг ударними дронами.

Окрім знищення локомотива та 40 вагонів-цистерн, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

Потужна "бавовна" у Брянську. ГУР розкрило нові деталі атаки

У ніч на 11 грудня безпілотники ГУР МО та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянський області країни-агресорки Росії. Про це повідомляють джерела online.ua в українській воєнній розвідці.

Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.

Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.

Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

Результатами атаки, зокрема передріздвянами феєрверками на нафтобазі, із захопленням діляться місцеве населення у соцмережах, — розповідають джерела у розвідці.

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