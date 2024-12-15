Сили оборони України знищили потяг РФ з 40 цистернами пального на 4 млн дол — джерела

14 грудня Сили оборони України провели багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої знищили локомотив та 40 вагонів-цистерн. Операцію здійснили у Запорізькій області.

Українські захисники знищили цистерни з пальним РФ у Запорізькій області

Як зазначають джерела, спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Коли він зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали атакувати дронами, що призвело до загоряння частини цистерн.

Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі — джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2024

Після цього повітряна розвідка ГУР в координації з ОСУВ "Таврія" атакували крайні вагони ракетами HIMARS, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

Насамкінець фахівці ГУР добили потяг ударними дронами.

Окрім знищення локомотива та 40 вагонів-цистерн, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська. Поширити

Потужна "бавовна" у Брянську. ГУР розкрило нові деталі атаки

У ніч на 11 грудня безпілотники ГУР МО та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянський області країни-агресорки Росії. Про це повідомляють джерела online.ua в українській воєнній розвідці.

Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.

Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.

Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.