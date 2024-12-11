Сили оборони України уразили нафтобазу у Брянську РФ

У ніч на 11 грудня Сили оборони України завдали удар по російській нафтобазі, що у Брянській області РФ.Внаслідок атаки там спалахнула масштабна пожежа.

Генштаб підтвердив ураження російської нафтобази у Брянську

Як зазначається, йдеться про НП "Брянськ" — наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Цей НП активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.

За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Водночас результати бойової роботи уточнюються.

У Таганрозі також пролунала “бавовна”

У Таганрозі Ростовської області росіяни натомість повідомляють про ракетну атаку по промисловому підприємству.

Місцеві мешканці стверджують, що удар прийшовся по авіаційному науково-технічному комплексу.

За словами т.в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсара вже під ранок, через ракетну атаку було пошкоджено промислове підприємство, та згоріло 14 автівок, які були на парковці.

При цьому, додає російський чиновник, серед людей постраждалих немає.

За даними місцевих пабліків та росЗМІ, під атаку міг потрапити ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.Г.М.Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва). Але підтвердження даної інформації наразі немає.