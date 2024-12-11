Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске
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В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по российской нефтебазе в Брянской области РФ. В результате атаки там вспыхнул масштабный пожар.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины ударили по нефтебазе в Брянске, после чего вспыхнул масштабный пожар.
  • В Таганроге Ростовской области также зафиксирована ракетная атака на промышленное предприятие, где повреждены автомобили и объекты.
  • Подтверждение того, что под атаку мог попасть ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге пока отсутствует.
  • Главной испытательной базой ТАНТК им. Г. М. Бериева является аэродром Таганрог-Южный, а комплекс активно занимается авиастроением.

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы в Брянске

Как говорится, речь идет о ЧП "Брянск" — наливном пункте нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Этот ЧП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

По имеющейся информации, попадание по нефтебазе с последующим возгоранием начался массированный пожар.

В Таганроге также прозвучал "хлопок"

В Таганроге Ростовской области россияне сообщают о ракетной атаке по промышленному предприятию.

Местные жители утверждают, что удар пришелся по авиационному научно-техническому комплексу.

По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсара уже под утро, из-за ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей, которые были на парковке.

При этом, добавляет российский чиновник, среди пострадавших нет.

По данным местных пабликов и росСМИ, под атаку могло попасть ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева" (ТАНТК им. Г.М. Бериева). Но подтверждения данной информации пока нет.

ТАНТК им. Г. М. Бериева является авиастроительным предприятием в Таганроге. Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.

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