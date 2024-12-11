Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске

В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по российской нефтебазе в Брянской области РФ. В результате атаки там вспыхнул масштабный пожар.

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы в Брянске

Как говорится, речь идет о ЧП "Брянск" — наливном пункте нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Этот ЧП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

По имеющейся информации, попадание по нефтебазе с последующим возгоранием начался массированный пожар.

В Таганроге также прозвучал "хлопок"

В Таганроге Ростовской области россияне сообщают о ракетной атаке по промышленному предприятию.

Местные жители утверждают, что удар пришелся по авиационному научно-техническому комплексу.

По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсара уже под утро, из-за ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей, которые были на парковке.

При этом, добавляет российский чиновник, среди пострадавших нет.

По данным местных пабликов и росСМИ, под атаку могло попасть ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева" (ТАНТК им. Г.М. Бериева). Но подтверждения данной информации пока нет.