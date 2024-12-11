Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянске

В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по российской нефтебазе в Брянской области РФ. В результате атаки там вспыхнул масштабный пожар.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины ударили по нефтебазе в Брянске, после чего вспыхнул масштабный пожар.
- В Таганроге Ростовской области также зафиксирована ракетная атака на промышленное предприятие, где повреждены автомобили и объекты.
- Подтверждение того, что под атаку мог попасть ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге пока отсутствует.
- Главной испытательной базой ТАНТК им. Г. М. Бериева является аэродром Таганрог-Южный, а комплекс активно занимается авиастроением.
Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы в Брянске
Как говорится, речь идет о ЧП "Брянск" — наливном пункте нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.
Этот ЧП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.
По имеющейся информации, попадание по нефтебазе с последующим возгоранием начался массированный пожар.
В Таганроге также прозвучал "хлопок"
В Таганроге Ростовской области россияне сообщают о ракетной атаке по промышленному предприятию.
Местные жители утверждают, что удар пришелся по авиационному научно-техническому комплексу.
По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсара уже под утро, из-за ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей, которые были на парковке.
При этом, добавляет российский чиновник, среди пострадавших нет.
По данным местных пабликов и росСМИ, под атаку могло попасть ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева" (ТАНТК им. Г.М. Бериева). Но подтверждения данной информации пока нет.
ТАНТК им. Г. М. Бериева является авиастроительным предприятием в Таганроге. Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.
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