В российском Брянске пылает нефтебаза после атаки дронов — видео

Россию атаковали беспилотники и ракеты

Как отмечают СМИ, после атаки БпЛА над нефтебазой поднимается огромное пламя.

Губернатор области заявил о якобы сбитии 10 БпЛА самолетного типа, а российское Минобороны утверждает, что всего в области сбили 14 дронов.

Повреждения на нефтебазе заметны на спутниковых снимках.

В Таганроге также прозвучал "хлопок"

В Таганроге Ростовской области россияне сообщают о ракетной атаке по промышленному предприятию.

Местные жители утверждают, что удар пришелся по авиационному научно-техническому комплексу.

По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсара уже под утро, из-за ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей, которые были на парковке.

При этом, добавляет российский чиновник, среди пострадавших нет.

По данным местных пабликов и росСМИ, под атаку могло попасть ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева" (ТАНТК им. Г.М. Бериева). Но подтверждения данной информации пока нет.