В российском Брянске пылает нефтебаза после атаки дронов — видео

11 декабря дроны атаковали русский город Брянск. В результате атаки загорелась нефтебаза корпорации "Транснефть".
Главные тезисы
- Брянск подвергся атаке дронов, которые вызвали пожар на нефтебазе корпорации “Транснефть”
- Минобороны России утверждает о сбитии 14 дронов, губернатор говорит о 10 беспилотниках.
- В Таганроге также произошла ракетная атака на предприятие, повреждены автомобили и комплекс имени Г.Г.М.Бериева
- СМИ фиксируют повреждения на нефтебазе и промышленном предприятии в Таганроге, проверка информации продолжается
Россию атаковали беспилотники и ракеты
Как отмечают СМИ, после атаки БпЛА над нефтебазой поднимается огромное пламя.
Губернатор области заявил о якобы сбитии 10 БпЛА самолетного типа, а российское Минобороны утверждает, что всего в области сбили 14 дронов.
Повреждения на нефтебазе заметны на спутниковых снимках.
В Таганроге также прозвучал "хлопок"
В Таганроге Ростовской области россияне сообщают о ракетной атаке по промышленному предприятию.
Местные жители утверждают, что удар пришелся по авиационному научно-техническому комплексу.
По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсара уже под утро, из-за ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей, которые были на парковке.
При этом, добавляет российский чиновник, среди пострадавших нет.
По данным местных пабликов и росСМИ, под атаку могло попасть ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева" (ТАНТК им. Г.М. Бериева). Но подтверждения данной информации пока нет.
ТАНТК им. Г. М. Бериева является авиастроительным предприятием в Таганроге. Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.
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