Дроны атаковали авиабазу в российской Рязани — видео
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Дроны атаковали авиабазу в российской Рязани — видео

Дроны атаковали авиабазу в российской Рязани — видео
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Источник:  online.ua

В районе российской авиабазы "Дягилево" возле Рязани 4 декабря прогремели взрывы.

Главные тезисы

  • Авиабаза “Дягилево” в Рязани подверглась атаке дронов, что вызвало серию взрывов и шумов, связанных с беспилотниками.
  • На авиабазе дислоцированы самолеты стратегической авиации, особо важные для военной инфраструктуры.

Что известно о “бавовне” в Рязани

Как отмечают росСМИ, взрывы в районе Дягилево, где находится авиабаза, было слышно около четырех часов.

Также росмедиа пишут, что у Рязани вроде бы были слышны звуки, характерные для беспилотников. Сообщается также о работе сил и средств противовоздушной обороны.

Местный губернатор заявил, что ПВО якобы сбило 3 БПЛА над территорией Рязанской области.

К слову, на авиабазе Дягилево, по открытым данным, дислоцированы 43-й Центр боевого применения и переучивание летного состава (ЦБО ПЛС), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Кроме того, на этом аэропорту расположен 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78. А рядом с авиабазой Дягилев также расположен 360-й авиационный ремонтный завод.

Отметим также, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 км.

Россияне отчитались о якобы сбитых дронах

Как отметили в российском ведомстве, за ночь они якобы перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника.

6 якобы сбили над Ростовской областью, 5 — над Брянской, 4 — над Белгородской, 3 — над Рязанской, 1 — над Астраханской и 5 — над Краснодарским краем РФ.

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