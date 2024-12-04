Дроны атаковали авиабазу в российской Рязани — видео

В районе российской авиабазы "Дягилево" возле Рязани 4 декабря прогремели взрывы.
Главные тезисы
- Авиабаза “Дягилево” в Рязани подверглась атаке дронов, что вызвало серию взрывов и шумов, связанных с беспилотниками.
- На авиабазе дислоцированы самолеты стратегической авиации, особо важные для военной инфраструктуры.
Что известно о “бавовне” в Рязани
Как отмечают росСМИ, взрывы в районе Дягилево, где находится авиабаза, было слышно около четырех часов.
Также росмедиа пишут, что у Рязани вроде бы были слышны звуки, характерные для беспилотников. Сообщается также о работе сил и средств противовоздушной обороны.
Местный губернатор заявил, что ПВО якобы сбило 3 БПЛА над территорией Рязанской области.
К слову, на авиабазе Дягилево, по открытым данным, дислоцированы 43-й Центр боевого применения и переучивание летного состава (ЦБО ПЛС), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.
Кроме того, на этом аэропорту расположен 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78. А рядом с авиабазой Дягилев также расположен 360-й авиационный ремонтный завод.
Отметим также, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 км.
Россияне отчитались о якобы сбитых дронах
Как отметили в российском ведомстве, за ночь они якобы перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника.
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