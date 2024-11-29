Украинские воины атаковали российскую нефтебазу и уничтожили "Бук"
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины атаковали российскую нефтебазу и уничтожили "Бук"

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ночью 29 ноября Силы обороны Украины во второй раз за год поразили нефтебазу в Ростовской области. Кроме того, им удалось уничтожить радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" армии РФ.

Главные тезисы

  • Успешная операция Сил обороны Украины повлекла за собой пожара на территории нефтебазы.
  • Деятельность украинских военных была направлена на ликвидацию средств противовоздушной обороны армии РФ и подрыв поставок нефтепродуктов российским войскам.
  • Совместная боевая работа подразделений Украины демонстрирует высокий уровень координации и успеваемости в борьбе против российских оккупантов.

Что известно о новой успешной операции Украины

Под новый мощный удар Сил обороны Украины попала российская нефтебаза "Атлас", находящаяся в Ростовской области.

В результате атаки вспыхнул пожар на территории объекта. В настоящее время зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания.

Что важно понимать, летом 2024 указанная нефтебаза уже была атакована украинскими воинами.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ, — сообщает Генштаб ВСУ.

Более того, сообщается, что в рамках реализации задачи по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны армии РФ удалось уничтожить вражескую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекта "Бук-М3".

Как отмечает Генштаб ВСУ, цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.

Эта операция успешно реализована подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Совместная боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается. Продолжение следует… Слава Украине! — отмечает Генштаб ВСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Атака дронов на Россию 29 ноября

Утром Министерство обороны России официально заявило, что ночью территорию страны-агрессорки атаковали около 50 дронов. В частности, под их удар попала нефтебаза в Ростовской области.

Во вражеском оборонном ведомстве начали врать, что их силы ПВО, мол, смогли сбить 47 украинских беспилотников.

В частности, речь идет о:

  • уничтожении 29 БпЛА над территорией Ростовской области,

  • 8 над территорией Краснодарского края,

  • по 3 дрона над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей,

  • один БПЛА над оккупированным Крымом.

Никаких подтверждений своим громким заявлением Минобороны РФ традиционно не опубликовало.

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