Украинские воины атаковали российскую нефтебазу и уничтожили "Бук"

Ночью 29 ноября Силы обороны Украины во второй раз за год поразили нефтебазу в Ростовской области. Кроме того, им удалось уничтожить радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" армии РФ.
Главные тезисы
- Успешная операция Сил обороны Украины повлекла за собой пожара на территории нефтебазы.
- Деятельность украинских военных была направлена на ликвидацию средств противовоздушной обороны армии РФ и подрыв поставок нефтепродуктов российским войскам.
- Совместная боевая работа подразделений Украины демонстрирует высокий уровень координации и успеваемости в борьбе против российских оккупантов.
Что известно о новой успешной операции Украины
Под новый мощный удар Сил обороны Украины попала российская нефтебаза "Атлас", находящаяся в Ростовской области.
В результате атаки вспыхнул пожар на территории объекта. В настоящее время зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания.
Что важно понимать, летом 2024 указанная нефтебаза уже была атакована украинскими воинами.
Более того, сообщается, что в рамках реализации задачи по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны армии РФ удалось уничтожить вражескую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекта "Бук-М3".
Как отмечает Генштаб ВСУ, цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.
Эта операция успешно реализована подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Атака дронов на Россию 29 ноября
Утром Министерство обороны России официально заявило, что ночью территорию страны-агрессорки атаковали около 50 дронов. В частности, под их удар попала нефтебаза в Ростовской области.
Во вражеском оборонном ведомстве начали врать, что их силы ПВО, мол, смогли сбить 47 украинских беспилотников.
В частности, речь идет о:
уничтожении 29 БпЛА над территорией Ростовской области,
8 над территорией Краснодарского края,
по 3 дрона над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей,
один БПЛА над оккупированным Крымом.
Никаких подтверждений своим громким заявлением Минобороны РФ традиционно не опубликовало.
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