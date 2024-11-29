Українські воїни атакували російську нафтобазу й знищили "Бук"
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни атакували російську нафтобазу й знищили "Бук"

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Уночі 29 листопада Сили оборони України вдруге протягом року уразили нафтобазу в Ростовській області. Окрім того, їм вдалося знищити радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" армії РФ.

Головні тези:

  • Успішна операція Сил оборони України спричинила спалах пожежі на території нафтобази.
  • Діяльність українських військових була спрямована на ліквідацію засобів протиповітряної оборони армії РФ та підрив постачання нафтопродуктів російським військам.
  • Спільна бойова робота підрозділів України демонструє високий рівень координації та успішності в боротьбі проти російських окупантів.

Що відомо про нову успішну операцію України

Під новий потужний удар Сил оборони України потрапила російська нафтобаза “Атлас”, яка знаходиться в Ростовській області.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа на території обʼєкту. Наразі зафіксовано щонайменше два осередки займання.

Що важливо розуміти, літом 2024 року вказана нафтобаза уже була атакована українськими воїнами.

“Атлас” є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ба більше, наголошується, у межах реалізації завдання щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони армії РФ, вдалося знищити ворожу радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту “Бук-М3”.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, ціль знаходилася на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Цю операцію успішно реалізували підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Спільна бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триває. Далі буде…Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Атака дронів на Росію 29 листопада

Вранці Міністерство оборони Росії офіційно заявило, що вночі територію країни-агресорки атакували близько 50 дронів. Зокрема під їхній удар потрапила нафтобаза у Ростовській області.

У ворожому оборонному відомстві почали брехати, що їхні сили ППО, мовляв, змогли збити 47 українських безпілотників.

Зокрема, мовиться про:

  • знищення 29 БпЛА над територією Ростовської області,

  • 8 над територією Краснодарського краю,

  • по 3 дрони над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей,

  • один БПЛА над окупованим Кримом.

Жодних підтверджень своїм гучним заява Міноборони РФ традиційно не опублікувало.

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