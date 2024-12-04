Дрони атакували авіабазу у російській Рязані — відео

У районі російської авіабази "Дягілєво" біля Рязані 4 грудня пролунали вибухи. Росіяни традиційно заявили про роботу ППО.

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Як зазначають росЗМІ, вибухи в районі Дягілєво, де знаходиться авіабаза, було чути близько четвертої години.

Також росмедіа пишуть, що біля Рязані також начебто було чути звуки, характерні для безпілотників. Повідомляється також про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

Натомість місцевий губернатор заявив що ППО нібито збила 3 БПЛА над територією Рязанської області.

До слова, на авіабазі Дягілєво, за відкритими даними, дислоковані 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу (ЦБЗ ПЛС), який оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Крім того, на цьому летовищі розташований 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78. А поруч з авіабазою Дягілєво також розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Зазначимо також, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.

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Як зазначили у російському відомстві, за ніч вони нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники.