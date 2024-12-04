Дрони атакували авіабазу у російській Рязані — відео
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Дрони атакували авіабазу у російській Рязані — відео

Дрони атакували авіабазу у російській Рязані — відео
Джерело:  online.ua

У районі російської авіабази "Дягілєво" біля Рязані 4 грудня пролунали вибухи. Росіяни традиційно заявили про роботу ППО.

Головні тези:

  • У Рязані було зафіксовано серію вибухів біля авіабази “Дягілєво”, а також звуки, що можуть бути пов'язані з атакою безпілотників.
  • Авіабаза “Дягілєво” обладнана літаками стратегічної авіації та літаками-заправниками, що робить її важливим об'єктом військової інфраструктури.

Що відомо про бавовну у Рязані

Як зазначають росЗМІ, вибухи в районі Дягілєво, де знаходиться авіабаза, було чути близько четвертої години.

Також росмедіа пишуть, що біля Рязані також начебто було чути звуки, характерні для безпілотників. Повідомляється також про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

Натомість місцевий губернатор заявив що ППО нібито збила 3 БПЛА над територією Рязанської області.

До слова, на авіабазі Дягілєво, за відкритими даними, дислоковані 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу (ЦБЗ ПЛС), який оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Крім того, на цьому летовищі розташований 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78. А поруч з авіабазою Дягілєво також розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Зазначимо також, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.

Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони

Як зазначили у російському відомстві, за ніч вони нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники.

6 нібито збили над Ростовською областю, 5 – над Брянською, 4 – над Бєлгородською, 3 – над Рязанською, 1 – над Астраханською і 5 – над Краснодарським краєм РФ.

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