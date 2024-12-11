У російському Брянську палає нафтобаза після атаки дронів — відео

11 грудня дрони атакували російське місто Брянськ. Внаслідок атаки загорілася нафтобаза корпорації "Транснефть".
Головні тези:
- У російському місті Брянськ внаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза корпорації “Транснефть”.
- Губернатор області повідомив про нібито збиття 10 безпілотників літакового типу, а Міноборони Росії стверджує про збиття 14 дронів.
- У Таганрозі, Ростовська область, також сталася ракетна атака на промислове підприємство. Постраждалих серед людей немає.
- Місцеві жителі повідомляють про пошкодження авіаційного науково-технічного комплексу у Таганрозі внаслідок ракетного удару.
Росію атакували безпілотники та ракети
Як зазначають ЗМІ, після атаки БпЛА над нафтобазою здіймається величезне полум'я.
Губернатор області заявив про начебто збиття 10 БпЛА літакового типу, а російське Міноборони стверджує, що всього в області збили 14 дронів.
Ушкодження на нафтобазі помітні на супутникових знімках.
У Таганрозі також пролунала “бавовна”
У Таганрозі Ростовської області росіяни натомість повідомляють про ракетну атаку по промисловому підприємству.
Місцеві мешканці стверджують, що удар прийшовся по авіаційному науково-технічному комплексу.
За словами т.в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсара вже під ранок, через ракетну атаку було пошкоджено промислове підприємство, та згоріло 14 автівок, які були на парковці.
При цьому, додає російський чиновник, серед людей постраждалих немає.
За даними місцевих пабліків та росЗМІ, під атаку міг потрапити ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.Г.М.Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва). Але підтвердження даної інформації наразі немає.
ТАНТК ім. Г. М. Берієва є авіабудівним підприємством в Таганрозі. Головною випробувальною базою підприємства є аеродром Таганрог-Південний.
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