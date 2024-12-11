У російському Брянську палає нафтобаза після атаки дронів — відео

Росію атакували безпілотники та ракети

Як зазначають ЗМІ, після атаки БпЛА над нафтобазою здіймається величезне полум'я.

Губернатор області заявив про начебто збиття 10 БпЛА літакового типу, а російське Міноборони стверджує, що всього в області збили 14 дронів.

Ушкодження на нафтобазі помітні на супутникових знімках.

У Таганрозі також пролунала “бавовна”

У Таганрозі Ростовської області росіяни натомість повідомляють про ракетну атаку по промисловому підприємству.

Місцеві мешканці стверджують, що удар прийшовся по авіаційному науково-технічному комплексу.

За словами т.в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсара вже під ранок, через ракетну атаку було пошкоджено промислове підприємство, та згоріло 14 автівок, які були на парковці.

При цьому, додає російський чиновник, серед людей постраждалих немає.

За даними місцевих пабліків та росЗМІ, під атаку міг потрапити ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.Г.М.Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва). Але підтвердження даної інформації наразі немає.