Українські воїни атакували нафтобазу в російському Орлі — відео
Категорія
Події
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Українські воїни атакували нафтобазу в російському Орлі — відео

Генштаб ЗСУ
пожежа

Уночі 14 грудня Сили оборони України успішно уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.

Головні тези:

  • Станція є одним з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла та забезпечує постачання для армії РФ.
  • Після атаки почалася потужна пожежа.

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Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ, — йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, наголошується, що після потужної атаки українських воїнів спалахнула масштабна пожежа.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Що відомо про ситуацію на фронті 13-14 грудня

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими воїнами.

Згідно з останніми даними, армія РФ завдала по позиціях Сили оборони України та населених пунктах два ракетних та 38 авіаударів. Для цього використала 99 ракет. Також зафіксований скид 51 КАБ.

Ба більше, загарбники здійснили понад 3200 обстрілів, з них 104 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тур’я, Цилюрики, Алісівка, Мала Рибиця, Гранів, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Богуславка, Нова Кругляківка, Сергіївка, Серебрянський Ліс, Сіверськ, Кримське, Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Зелене Поле.

Також повідомляється, що 13 грудня ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два командних пункти, одну наземну станцію керування БпЛА та ще один важливий об'єкт противника.

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