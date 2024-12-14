Украинские воины атаковали нефтебазу в российском Орле
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украинские воины атаковали нефтебазу в российском Орле

Генштаб ВСУ
бавовна
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Ночью 14 декабря Силы обороны Украины успешно поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ.

Главные тезисы

  • Станция является одним из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла и обеспечивает снабжение армией РФ.
  • После атаки начался мощный пожар.

Что известно о новой "бавовне" в России

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, это один из самых крупных терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.

В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ, сказано в официальном сообщении.

Кроме того, указано, что после мощной атаки украинских воинов вспыхнул масштабный пожар.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Что известно о ситуации на фронте 13-14 декабря

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими воинами.

Согласно последним данным, армия РФ нанесла по позициям Силы обороны Украины и населенным пунктам два ракетных и 38 авиаударов. Для этого использовала 99 ракет. Также зафиксирован сброс 51 КАБ.

Более того, захватчики произвели более 3200 обстрелов, из них 104 — из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Турья, Цилюрики, Алисовка, Малая Рыбица, Гранов, Волчанские Хутора, Охримовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Сергеевка, Серебрянский Лес, Северск, Крымское, Старая Николаевка, Елизаветовка, Поле.

Также сообщается, что 13 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два командных пункта, одну наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект противника.

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