Украинские воины атаковали нефтебазу в российском Орле

Ночью 14 декабря Силы обороны Украины успешно поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ.
Главные тезисы
- Станция является одним из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла и обеспечивает снабжение армией РФ.
- После атаки начался мощный пожар.
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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, это один из самых крупных терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.
Кроме того, указано, что после мощной атаки украинских воинов вспыхнул масштабный пожар.
Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.
Что известно о ситуации на фронте 13-14 декабря
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими воинами.
Согласно последним данным, армия РФ нанесла по позициям Силы обороны Украины и населенным пунктам два ракетных и 38 авиаударов. Для этого использовала 99 ракет. Также зафиксирован сброс 51 КАБ.
Более того, захватчики произвели более 3200 обстрелов, из них 104 — из реактивных систем залпового огня.
Также сообщается, что 13 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два командных пункта, одну наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект противника.
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