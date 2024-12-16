ВСУ получат новые БпЛА SOVA производства Украины
Категория
Технологии
Дата публикации

ВСУ получат новые БпЛА SOVA производства Украины

Министерство обороны Украины
SOVA 10
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны новый беспилотный летательный аппарат SOVA 10 украинского производства.

Главные тезисы

  • Беспилотный летательный аппарат SOVA 10 украинского производства представлен Вооруженным Силам Украины и обладает возможностью нести боевую нагрузку в различных условиях.
  • Новые беспилотные летательные аппараты SOVA представляют собой важное новшество для Вооруженных Сил Украины, обеспечивая им современные возможности для выполнения различных задач.

ВСУ получат новые БПЛА SOVA 10: что известно

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Этот ударный дрон может нести боевую нагрузку в несколько килограммов и работать в разных погодных условиях при широком диапазоне температур воздуха.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, "каждая новая модель производится с учетом технических рекомендаций военных".

Минобороны кодифицировало украинский беспилотный авиационный комплекс ТОККО

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны украинский беспилотный авиационный комплекс ТОККО, дроны-камикадзе которого устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

В министерстве отметили, что эти беспилотные авиационные комплексы имеют две модификации дронов, отличающихся массой боевой нагрузки. Элементы беспилотников имеют защитное покрытие, обеспечивающее устойчивость работы в сложных полевых условиях.

Комплекс состоит из наземной станции управления, пульта управления, очков пилота, мачты и десятков беспилотников.

По словам заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, первые дроны-камикадзе ТОККО уже опробовали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику.

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