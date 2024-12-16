ВСУ получат новые БпЛА SOVA производства Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны новый беспилотный летательный аппарат SOVA 10 украинского производства.
Главные тезисы
- Беспилотный летательный аппарат SOVA 10 украинского производства представлен Вооруженным Силам Украины и обладает возможностью нести боевую нагрузку в различных условиях.
- Новые беспилотные летательные аппараты SOVA представляют собой важное новшество для Вооруженных Сил Украины, обеспечивая им современные возможности для выполнения различных задач.
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Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, "каждая новая модель производится с учетом технических рекомендаций военных".
Минобороны кодифицировало украинский беспилотный авиационный комплекс ТОККО
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны украинский беспилотный авиационный комплекс ТОККО, дроны-камикадзе которого устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
В министерстве отметили, что эти беспилотные авиационные комплексы имеют две модификации дронов, отличающихся массой боевой нагрузки. Элементы беспилотников имеют защитное покрытие, обеспечивающее устойчивость работы в сложных полевых условиях.
Комплекс состоит из наземной станции управления, пульта управления, очков пилота, мачты и десятков беспилотников.
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