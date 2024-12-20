ЗСУ ліквідували понад 2 тисячі солдатів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 2 тисячі солдатів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ
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За інформацією Генштабу, протягом минулої доби Силами оборони було ліквідовано ще 2 тис 200 солдатів окупаційної армії РФ та відбито 191 ворожу атаку. 

Головні тези:

  • Силами оборони України ліквідовано понад 2 тисячі солдатів російської окупаційної армії за добу.
  • Російські окупанти зазнали значних втрат у військовій техніці та особовому складі.
  • Українські військові відбили безліч атак противника та успішно утримують свої позиції в різних регіонах. 
  • За добу відбито 191 ворожу атаку, а також зупинено спроби просування російських загарбників на різних напрямках.
  • Бойові дії тривають у різних областях України, де Силами оборони активно відбиваются атаки противника

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти не проводили атак протягом доби, однак активно застосовували авіацію.

У напрямку Куп’янська Сили оборони протягом доби відбили 10 ворожих атак неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські загарбники провели 17 безуспішних атак поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві.

У напрямку Сіверська українськими військовими відбито 9 атак російських окупантів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська відбито 1 ворожу атаку в районі Часового Яру.

У напрямку Торецька ворогом здійснено 12 безуспішних атак поблизу самого Торецька та Щербинівки.

У напрямку Покровська Силами оборони зупинено 32 ворожі атаки у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

У напрямку Курахового воєнні злочинці з окупаційної армії РФ 18 разів безуспішно намагались просунутись в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.

Противник здійснив 23 штурми наших позицій в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

У Запорізькій області російські окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Новоданилівка.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області Силами оборони успішно відбито 4 ворожі атаки.

У зоні бойових дій у Курській області українськими військовими відбито 60 спроб штурмів з боку російських загарбників.

Що відомо про загальні та поточні втрати російських окупантів

  • особового складу — близько 770 тис 420 (+2 тис 200) осіб / persons,

  • танків — 9 тис 584 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 19 тис 823 (+24) од,

  • артилерійських систем — 21 тис 220 (+42) од,

  • РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

  • засоби ППО — 1 тис 27 (+1) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 600 (+79),

  • крилаті ракети — 2 тис 943 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 793 (+115) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 662 (+6)

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника, — додають у Генштабі.

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