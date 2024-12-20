За інформацією Генштабу, протягом минулої доби Силами оборони було ліквідовано ще 2 тис 200 солдатів окупаційної армії РФ та відбито 191 ворожу атаку.
Головні тези:
- Силами оборони України ліквідовано понад 2 тисячі солдатів російської окупаційної армії за добу.
- Російські окупанти зазнали значних втрат у військовій техніці та особовому складі.
- Українські військові відбили безліч атак противника та успішно утримують свої позиції в різних регіонах.
- За добу відбито 191 ворожу атаку, а також зупинено спроби просування російських загарбників на різних напрямках.
- Бойові дії тривають у різних областях України, де Силами оборони активно відбиваются атаки противника
Що відбувається на фронті
На Харківщині російські окупанти не проводили атак протягом доби, однак активно застосовували авіацію.
У напрямку Куп’янська Сили оборони протягом доби відбили 10 ворожих атак неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.
У напрямку Лимана на Донеччині російські загарбники провели 17 безуспішних атак поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві.
У напрямку Сіверська українськими військовими відбито 9 атак російських окупантів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.
У напрямку Краматорська відбито 1 ворожу атаку в районі Часового Яру.
У напрямку Торецька ворогом здійснено 12 безуспішних атак поблизу самого Торецька та Щербинівки.
У напрямку Покровська Силами оборони зупинено 32 ворожі атаки у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.
У напрямку Курахового воєнні злочинці з окупаційної армії РФ 18 разів безуспішно намагались просунутись в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.
Противник здійснив 23 штурми наших позицій в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.
У Запорізькій області російські окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Новоданилівка.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області Силами оборони успішно відбито 4 ворожі атаки.
У зоні бойових дій у Курській області українськими військовими відбито 60 спроб штурмів з боку російських загарбників.
Що відомо про загальні та поточні втрати російських окупантів
особового складу — близько 770 тис 420 (+2 тис 200) осіб / persons,
танків — 9 тис 584 (+8) од,
бойових броньованих машин — 19 тис 823 (+24) од,
артилерійських систем — 21 тис 220 (+42) од,
РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,
засоби ППО — 1 тис 27 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 600 (+79),
крилаті ракети — 2 тис 943 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 793 (+115) од,
спеціальна техніка — 3 тис 662 (+6)
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