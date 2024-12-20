За інформацією Генштабу, протягом минулої доби Силами оборони було ліквідовано ще 2 тис 200 солдатів окупаційної армії РФ та відбито 191 ворожу атаку.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти не проводили атак протягом доби, однак активно застосовували авіацію.

У напрямку Куп’янська Сили оборони протягом доби відбили 10 ворожих атак неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські загарбники провели 17 безуспішних атак поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві.

У напрямку Сіверська українськими військовими відбито 9 атак російських окупантів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська відбито 1 ворожу атаку в районі Часового Яру.

У напрямку Торецька ворогом здійснено 12 безуспішних атак поблизу самого Торецька та Щербинівки.

У напрямку Покровська Силами оборони зупинено 32 ворожі атаки у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

У напрямку Курахового воєнні злочинці з окупаційної армії РФ 18 разів безуспішно намагались просунутись в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.

Противник здійснив 23 штурми наших позицій в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

У Запорізькій області російські окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Новоданилівка.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області Силами оборони успішно відбито 4 ворожі атаки.

У зоні бойових дій у Курській області українськими військовими відбито 60 спроб штурмів з боку російських загарбників.

Що відомо про загальні та поточні втрати російських окупантів

особового складу — близько 770 тис 420 (+2 тис 200) осіб / persons,

танків — 9 тис 584 (+8) од,

бойових броньованих машин — 19 тис 823 (+24) од,

артилерійських систем — 21 тис 220 (+42) од,

РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 27 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 600 (+79),

крилаті ракети — 2 тис 943 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 793 (+115) од,

спеціальна техніка — 3 тис 662 (+6)