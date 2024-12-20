По информации Генштаба, за прошедшие сутки Силами обороны было ликвидировано еще 2 тыс 200 солдат оккупационной армии РФ и отбита 191 вражеская атака.

Что происходит на фронте

В Харьковской области российские кафиры не проводили атак в течение суток, однако активно применяли авиацию.

В направлении Купянска Силы обороны в течение суток отбили 10 вражеских атак недалеко от Лозовой, Загрызового и Колесниковки.

В направлении Лимана Донецкой области российские захватчики провели 17 безуспешных атак вблизи Твердохлебового, Зеленого Роща, Тернов и в Серебрянском лесничестве.

В направлении Северска украинскими военными отражены 9 атак российских оккупантов в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского.

В направлении Краматорска отражена 1 вражеская атака в районе Временного Яра.

В направлении Торецкого врагом совершено 12 безуспешных атак вблизи самого Торецкого и Щербиновки.

В направлении Покровска Силами обороны остановлены 32 вражеских атаки в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасиловка.

В направлении Курахового военные преступники из оккупационной армии РФ 18 раз безуспешно пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового и Дачного.

Противник совершил 23 штурма наших позиций в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

В Запорожской области российские кафиры совершили одну безуспешную атаку в районе населенного пункта Новоданиловка.

На левобережье Днепра в Херсонской области Силами обороны успешно отбиты 4 вражеских атака.

В зоне боевых действий в Курской области украинскими военными отражены 60 попыток штурмов со стороны российских захватчиков.

Что известно об общих и текущих потерях российских окупантов

личного состава — около 770 тыс 420 (+2 тыс 200) человек/persons,

танков — 9 тыс 584 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 19 тыс 823 (+24) ед,

артиллерийских систем — 21 тыс 220 (+42) ед,

РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,

средства ПВО — 1 тыс 27 (+1) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 тыс 600 (+79),

крылатые ракеты — 2 тыс 943 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 793 (+115) ед,

специальная техника — 3 тыс 662 (+6)