По информации Генштаба, за прошедшие сутки Силами обороны было ликвидировано еще 2 тыс 200 солдат оккупационной армии РФ и отбита 191 вражеская атака.
Главные тезисы
- В течение суток Силами обороны ликвидировано более 2 тысяч солдат российской оккупационной армии и отбито 191 вражеская атака.
- Украинские военные успешно удерживают свои позиции в разных регионах, отражая множество атак противника.
- В различных областях Украины продолжаются боевые действия, где активно отражаются атаки российских захватчиков.
- Общие потери российских оккупантов включают около 770 тыс. человек личного состава и значительные потери военной техники.
- Силы обороны поразили врага авиацией, ракетными войсками и артиллерией, нанеся удары по целям противника.
Что происходит на фронте
В Харьковской области российские кафиры не проводили атак в течение суток, однако активно применяли авиацию.
В направлении Купянска Силы обороны в течение суток отбили 10 вражеских атак недалеко от Лозовой, Загрызового и Колесниковки.
В направлении Лимана Донецкой области российские захватчики провели 17 безуспешных атак вблизи Твердохлебового, Зеленого Роща, Тернов и в Серебрянском лесничестве.
В направлении Северска украинскими военными отражены 9 атак российских оккупантов в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского.
В направлении Краматорска отражена 1 вражеская атака в районе Временного Яра.
В направлении Торецкого врагом совершено 12 безуспешных атак вблизи самого Торецкого и Щербиновки.
В направлении Покровска Силами обороны остановлены 32 вражеских атаки в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасиловка.
В направлении Курахового военные преступники из оккупационной армии РФ 18 раз безуспешно пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового и Дачного.
Противник совершил 23 штурма наших позиций в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.
В Запорожской области российские кафиры совершили одну безуспешную атаку в районе населенного пункта Новоданиловка.
На левобережье Днепра в Херсонской области Силами обороны успешно отбиты 4 вражеских атака.
В зоне боевых действий в Курской области украинскими военными отражены 60 попыток штурмов со стороны российских захватчиков.
Что известно об общих и текущих потерях российских окупантов
личного состава — около 770 тыс 420 (+2 тыс 200) человек/persons,
танков — 9 тыс 584 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19 тыс 823 (+24) ед,
артиллерийских систем — 21 тыс 220 (+42) ед,
РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 27 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 тыс 600 (+79),
крылатые ракеты — 2 тыс 943 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 793 (+115) ед,
специальная техника — 3 тыс 662 (+6)
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